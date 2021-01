Primetime-Check

Naturdoku oder Fernsehfilm bei den Öffentlich-Rechtlichen? Sitcom oder Quizshow bei den Privaten? Oder doch lieber Reality-TV?

Das Erste startete in den Abend mit der Naturdokuin den Abend und begeisterte damit 2,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil lag bei schwachen 8,7 Prozent insgesamt und guten 7,9 Prozent bei den Jüngeren. Weiter ging es mit. Frank Plasberg diskutierte mit seiner Runde vor 2,58 Millionen Zuschauern, darunter 0,47 Millionen junge. Dieinformierten im Anschluss dann noch 2,56 Millionen Wissbegierige. Der Marktanteil stieg von zunächst 8,0 auf 10,6 Prozent. In der jüngeren Gruppe betrug dieser Wert ausbaufähige 5,2 beziehungsweise 8,1 Prozent. Das ZDF zeigtevor 9,33 Millionen. Der Marktanteil betrug herausragende 27,4 Prozent, bei den Jüngeren holte der Mainzer Sender grandiose 11,3 Prozent. Dasinteressierte im Anschluss noch 5,29 Millionen, die Quote sank auf 17,6 respektive 9,2 Prozent.Sat.1 präsentierteund ergatterte damit ein 1,14-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,62 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Der Münchner Sender holte damit maue 3,5 Prozent insgesamt und unterdurchschnittliche 6,7 Prozent Markanteil bei den Werberelevanten.behielt im Anschluss noch 0,94 Millionen Seher. In der Zielgruppe stieg die relative Sehbeteiligung auf 8,2 Prozent. ProSieben baute ein viertelstündigesein und informierte damit 1,08 Millionen, darunter 0,74 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren.verringerte die Reichweite im Anschluss mit einer Doppelfolge auf 1,06 beziehungsweise 0,96 Millionen Seher. In der Zielgruppe lag der die Quote zu Beginn bei 7,9, dann für die Sitcom bei 8,5 beziehungsweise 7,6 Prozent.kamen danach noch mehr Zuschauer abhanden, die neue Sitcom holte 0,79 und 0,73 Millionen Zuseher. Der Zielgruppenanteil belief sich auf 7,0 und 7,5 Prozent. Auch RTL kümmerte sich zu Beginn mit einemum die aktuelle Corona-Impf-Lage und versorgte 3,56 Millionen mit aktuellen Nachrichten. In der Zielgruppe markierte der Kölner Sender 13,6 Prozent Marktanteil.unterhielt im Anschluss zwei Stunden lang 4,36 Millionen Ratefüchse. Der Zielgruppenanteil stieg auf 14,4 Prozent.Kabel Eins zeigte den Spielfilmund holte 1,05 Millionen Seher, wovon 0,50 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe kamen. Dort kam man auf 5,4 Prozent.behielt danach noch 0,68 Millionen Seher. Die Quote sank zart auf 5,1 Prozent. RTLZWEI zeigte eine neue Doppelfolge, die 1,06 und 1,14 Zuschauer markierte. Die relative Sehbeteiligung bei den Jüngeren lag bei 7,3 und 8,0 Prozent. VOX versendete drei Folgenund heimste damit Reichweiten von 1,56, 1,37 und 0,82 Millionen ein. In der Zielgruppe verzeichnete der Sender mit der roten Kugel 7,7 , 7,9 und 7,1 Prozent Marktanteil.