RTL und ProSieben gehen baden

Quotennews

RTL versuchte weihnachtliche Stimmung zu verbreiten und setzte auf ein «Santa-Clause»-Doppel. ProSieben ging einen anderen Weg, schaffte aber auch keine besseren Ergebnisse.

RTL versuchte wie Sat.1 mit einem Weihnachtsklassiker besinnliche Stimmung zu verbreiten und zeigte. Anders alswar dieses Vorhaben allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Der Weihnachtsfilm mit Tim Allen wollten lediglich 1,09 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen. 0,43 Millionen stammten aus der Zielgruppe. Die relative Sehbeteiligung belief sich insgesamt auf schwache 5,1 Prozent und maue 7,8 Prozent bei den Umworbenen.fand ab 22:10 Uhr dann sogar etwas mehr Anklang.Dann war nämlich das Weihnachtsprogramm bei Sat.1 auch fast beendet. Folglich holte die Tim-Allen-Fortsetzung eine Reichweite von 1,25 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil stieg auf 6,5 Prozent, was aber noch immer deutlich unter dem Senderschnitt ist. Aus der für die Werbewirtschaft relevanten Gruppe sahen 0,49 Millionen zu, was den Anteil ebenfalls steigen ließ. 9,0 Prozent wurden gemessen.ProSieben verweigerte sich der Weihnachtsstimmung und versendete die Komödie, fand damit aber wie RTL auch keinen sonderlich großen Anklang. Lediglich 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten das Programm der Roten Sieben. 0,40 Millionen stammten aus der Zielgruppe, wo sich ein Marktanteil von mageren 7,8 Prozent ergab. Bereits um 18:20 Uhr läutete der Unterföhringer Sender das Abendprogramm ein und strahlte den ersten Teil der Trilogie aus. 0,42 respektive 0,22 Millionen waren dann schon dabei. Der Zielgruppenanteil belief sich am Vorabend auf 6,5 Prozent.