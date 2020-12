ZDFinfo thematisiert Diktatoren vor Weihnachten

TV-News

Der Spartensender ZDFinfo widmet sich einen Tag vor Heiligabend einem weniger besinnlichen Thema und zeigt die sechstteilige Dokumentation «Bauplan des Bösen» an einem Stück.

In jeweils sechs 45-minütigen Teilen möchte ZDFinfo in der Doku-Reiheden bösen Mächten der Welt auf die Schliche kommen. Die Reportage blickt auf die Anfänge sechs historischer Diktatoren und wie sie an die Macht gekommen sind. Dabei werden viele Gemeinsamkeiten kundgetan, denn eines vereint sie alle: brutale Methoden. Vom Regieren mit „eiserner Faust“ über die Unterdrückung derer, mit abweichender Meinung, bis hin zur Vernichtung der Widerstandskämpfer.Der Spartensender zeigt den ersten Teil der Doku-Reihe, der sich mit Italiens Diktator Benito Mussolini befasst, am 23. Dezember ab 20:15 Uhr. Alle weiteren Teile folgen im 45-Minuten-Takt. Beleuchtet werden neben Mussolini auch der Spanier Francisco Franco, Nordkoreas „ewiger Präsident“ Kim Il Sung, Ungarns Diktator Idi Amin, Manuel Noriega aus Panama sowie Iraks ehemaliger Machthaber Saddam Hussein.Wer sich vor Weihnachten mit diesem belastenden Thema nicht mehr beschäftigen möchte, hat die Möglichkeit dies am 28. Dezember nachzuholen. Dann strahlt ZDFinfo alle sechs Episoden der Reihe erneut aus, ab 7:15 Uhr. Zudem kehrt «Bauplan des Bösen» am 4. Februar erneut in den Programmplan zurück, dann jedoch wieder am Abend ab 20:15 Uhr. In der Mediathek ist die Serie bereits am 23. Dezember ab 10 Uhr abrufbar.