«Qlimax The Source»: Dance-Event ab Dienstag bei Netflix

Vermischtes

Die innovative Hardstyle-Show wird ab 22. Dezember bei Netflix weltweit verfügbar sein. Bislang war das Event nur auf der Webseite des Veranstalters Q-dance verfügbar.

„Q-dance hat mitein fantastisches virtuelles Dance-Event auf die Beine gestellt. Wir freuen uns sehr, dies einem weltweiten Publikum zu präsentieren und den Hardstyle-Fans ein kleines Festival-Erlebnis zu bieten”, erklärte Janey van Ierland, Manager Acquisitions & Co-Productions Benelux bei Netflix . Das digitale Pendant zum berühmten Festival Qlimax wurde bisher auf der Webseite des Veranstalters Q-dance übertragen. Nun schlägtab Dienstag seine Zelte bei Netflix auf.Zum Line-Up gehörten namhafte Künstler wie Sub Zero Project, Phuture Noize, Headhunterz& JDX, B-Front, KELTEK und Sefa. «Qlimax The Source» ist somit nicht nur die erste Hardstyle-Produktion, die auf Netflix verfügbar ist, sondern auch das erste Mal, dass eine niederländische Dance-Produktion bei einem Streamingdienst abrufbar ist. „2020 war natürlich ein unglaublich herausforderndes Jahr für uns, das uns gezwungen hat, noch innovativer zu denken, als wir es ohnehin schon getan haben. Deshalb sind wir stolz, dass wir nicht nur unsere Fans, sondern auch Netflix von «Qlimax The Source» begeistern konnten. Wir können es kaum erwarten, den Hardstyle und den mystischen Charakter, für den Qlimax bekannt ist, am 22. Dezember zu den Menschen nach Hause zu bringen“, freute sich Jonas Schmidt, Creative Director bei Q-dance, über die Zusammenarbeit mit dem Streamingriesen.Das 60-minütige Kive-Streaming-Konzept überraschte im abgelaufenen Jahr viele Fans, die auf das Festival in diesem Jahr verzichten mussten. Am Ende wurden 20.000 virtuelle Tickets an Fans in 80 verschiedenen Ländern verkauft. Was bedeutet Hardstyle? Es ist ein Subgenre der elektronischen Musik, was Hard Trance mit Hardcore-Techno-Elementen verbindet.