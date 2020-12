NBC arbeitet an Rick-James-Serie

US-Fernsehen

Die Schwesterfirma des Unterhaltungsgiganten will die Serie umsetzen.

Für viele Menschen ist der Name Rick James unvergessen. Die Comcast-Tochter Universal Content Productions (UCP) arbeitet derzeit an einer Serie, die sich auf James größten Hit bezieht:. Das Format wird als Mix aus Musik-Biopic und True Crime beschrieben und erzählt von James‘ Plänen für ein Comeback in den frühen 90er Jahren eines hitzigen Prozesses.Derzeit ist kein Sender oder Streamingdienst an der Serie beteiligt, die von Randy McKinnon geschrieben und produziert wird. McKinnons Karriere umfasst Projekte wie «Chambers» und «Grand Army». Aktuell setzt er die Memoiren „Notes Form a Young Black Chef“ in einen Spielfilm um.Ty James, Ricks Tochter, wird zusammen mit Mike Sager auch die Produktion übernehmen. Sager traf Rick zum ersten Mal, als er ein Profil über ihn für den Rolling Stone mit dem Titel "The Rise and Fall of a Super Freak" schrieb. Die beiden blieben bis zu Ricks Tod im Jahr 2004 befreundet. Nick Antosca wird als ausführender Produzent mit der Firma Eat the Cat fungieren, das derzeit unter einem Gesamtvertrag bei UCP steht.