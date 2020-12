Bundesliga im Free-TV: ZDF zeigt Borussia Dortmund live

TV-News

Die Terminhast des internationalen Terminkalenders sieht vor, dass bis kurz vor Weihnachten gespielt wird. Das ZDF zeigt das letzte Freitagsspiel in diesem Jahr.

Kaum zu glauben aber wahr: Es ist nur noch eine Woche bis Weihnachten und eine Vielzahl der Bundesligisten muss trotzdem noch bis zu dreimal ran. Der enge Rahmenterminkalender sieht vor, dass bis kurz vor Weihnachten gespielt wird und dann sogar noch eine DFB-Pokalrunde auf dem Plan steht. In dieser Woche gab und gibt es Dienstags- bzw. Mittwochspartien, von Freitag bis Sonntag noch den 13. Spieltag in der Bundesliga. Diesen eröffnet der 1.FC Union Berlin und Borussia Dortmund im Stadion an der Alten Försterei im Berliner Stadtteil Köpenick.Wie für den Freitag üblich übertragt DAZN das Spiel der Überraschungsmannschaft gegen den strauchelnden Titelkandidaten. Für die Streamingplattform kommentiert Jan Platte das Spiel zusammen mit Experte Sandro Wagner. Alex Schlüter wird die Übertragung ab 20:15 Uhr moderieren. Doch die Plattform bekommt auch Konkurrenz aus der öffentlich-rechtlichen Ecke.Ebenfalls ab 20:15 Uhr meldet sich Jochen Breyer zusammen mit Per Mertesacker live aus dem ZDF-Sendezentrum in Mainz. Ab 20:30 Uhr übernimmt dann Kommentatoren-Urgestein Béla Réthy, der vor Ort ist. Nach dem Spiel übernimmt Lars Ruthemann die Field-Interviews.