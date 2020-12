Primetime-Check

«Falk» oder Reportage bei den Öffentlich-Rechtlichen? Welcher Spielfilm schlug sich bei den Privaten am besten? Und wie schnitt «Der König der Kindsköpfe» ab?

Das Erste begann den Abend mit einer neuen Folgeunterhielt damit 3,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,37 Millionen Jüngere. Damit holte der öffentlich-rechtliche Sender Marktanteile von 11,6 und 4,3 Prozent.lockte ab 21:00 Uhr dann 4,34 Millionen Krankenhaus-Fans an. Der relative Sehbeteiligung stieg auf 13,9 Prozent. Bei den Jungen wurden 6,0 Prozent gemessen. Das Infomagazinbehielt danach noch 2,71 Millionen Zuschauer und kam auf einen Marktanteil von 9,4 Prozent. Diehielten im Anschluss die Reichweite nahezu konstant bei 2,68 Millionen Wissbegierigen, wovon 0,52 Millionen jung waren. Die Marktanteile lagen bei 11,2 und 7,7 Prozent. Das ZDF startete mit einer neuen-Doku in den Abend und informierte 3,04 Millionen Zuschauer, 0,54 Millionen waren 14- bis 49-Jährige. Damit wurden 9,6 Prozent insgesamt und 6,3 Prozent bei den Jüngeren gemessen.verminderte die Gesamtreichweite auf 2,58 Millionen, was den Marktanteil auf 8,2 Prozent verringerte. In der jungen Zuseherschaft wurden 0,58 Millionen und 6,4 Prozent gemessen. Dastrieb die Werte ab 21:45 Uhr nach oben: 4,32 beziehungsweise 0,91 Millionen schalteten ein. Die Marktanteile beliefen sich auf 14,9 und 10,8 Prozent. Die «37 Grad»-Reportageholte zum Abschluss der besten Sendezeit 2,84 Millionen Zuschauer, wovon 0,56 jünger waren. Der Mainzer Sender holte damit 11,6 respektive 8,1 Prozent.Bei den Privatsendern lag RTL am Abend an der Spitze. Vor allem dasab 20:15 Uhr sorgte für hohe Werte. 2,71 Millionen schalteten ein. Dies sorgte für 8,6 Prozent relative Sehbeteiligung. In der Zielgruppe standen 1,41 Millionen Interessierte und 17,0 Prozent zu Buche.profitierte erneut vom guten Vorlauf und ergatterte 1,70 Millionen Zuschauer. In der werberelevanten Gruppe holte der Kölner Sender wie in der Vorwoche 14,1 Prozent. VOX baute ab 20:15 Uhr auf. Die Jubiläums-Ausgabe mit Daniela Katzenberger unterhielt 1,04 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,47 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Die Einschaltquote in der Zielgruppe betrug leicht unterdurchschnittliche 6,4 Prozent. RTLZWEI markierte mitein 1,12-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,54 Millionen Umworbene waren. Die Marktanteile lagen bei guten 3,6 insgesamt und 6,3 Prozent bei den jungen Sehern.verzeichnete danach noch 0,55 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe betrug die Einschaltquote 3,7 Prozent.ProSieben strahlteaus und versammelte damit 1,56 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Die Quote betrug insgesamt 5,4 Prozent. In der werberelevanten Gruppe holte die rote Sieben 0,69 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent. Sat.1 setzte aufund generierte eine Reichweite von 1,39 Millionen. Beim jungen Publikum stand eine relative Sehbeteiligung von 6,3 Prozent auf dem Papier. Eine Wiederholung vonbegeisterte danach noch 0,70 Millionen Zuschauer. Der Zielgruppenanteil sank auf 4,2 Prozent. Kabel Eins zeigteund lag damit oberhalb des Senderschnitts. 1,21 Millionen ab drei Jahren schauten zu, gute 6,1 Prozent in der Zielgruppe wurden gemessen.