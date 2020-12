«Spongebob» soll zu Football locken

US-Fernsehen

ViacomCBS möchte das Programm von Animation und NFL kreuzen, um Kinder für den US-Sport zu begeistern.

Diese Story ist schon etwas ungewöhnlich:und seine Freunde werden zu den Elementen gehören, die in einer Übertragung des NFL Wild Card Spiels am 10. Januar auf Nickelodeon zu sehen sein werden, während eine traditionelle Übertragung bei CBS läuft. Während Gridiron-Fans sich die reguläre Sportschau anschauen können, wird Nickelodeon ein Spiel produzieren, das sich an Eltern mit ihren Kindern richtet.Das auf Kinder zugeschnittene Event bietet Play-by-Play-Kommentare und Berichte von zwei Mitgliedern der beliebten Sketch-Comedy-Serie «All That» des Senders sowie animierte Grafiken und fesselnde Visuals. "Alles, von der Einstellung über die Talente bis hin zu den Grafikpaketen, wird aus der Sicht der Kinder und aus der Sicht von Nick sein, und wir werden wirklich versuchen, eine neue Erfahrung für Kinder und Eltern zu schaffen", sagt Brian Robbins, Präsident der Kinder- und Familienunterhaltung von ViacomCBS, der Muttergesellschaft des Networks, in einem Interview.Viele ViacomCBS-Rivalen suchen Möglichkeiten, die Reichweiten zu erhöhen. NBC Sports hat kürzlich den Politik-Guru Steve Kornacki von NBC News für «Sunday Night Football» verpflichtet, um die Fans seiner datengetriebenen Reportagen zu überzeugen. In den Football-Sendungen analysiert er die mathematische Wahrscheinlichkeit, wie ein Team in den Play-Offs abschneidet. Der Disney-Konzern testete eine Übertragung für junge Frauen beim Disney-Sender Freeform.