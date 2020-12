«Moana», «Cars» und mehr: Neue Serien bei Disney

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Disney+ hat zahlreiche Pixar-Serien angekündigt.

Der Disney-Konzern kündigte am Donnerstag im Rahmen des Investorentags zahlreiche neue Pixar- und Walt Disney Animations-Formate an. Unter anderem kommt eine Zeichentrickserie, die auf dem Kinofilmbasiert. Das Projekt mit dem Titelsoll im Jahr 2023 Premiere feiern.Die erste Serie von Disney Animation,, wird im kommenden Jahr erwartet.basiert auf dem Kinofilm mit den sprechenden Tieren und wird Anfang 2022 zu Disney+ kommen., eine Serie, die auf der Heldin aus dem Animationsfilm «Die Prinzessin und der Frosch» basiert, ist ebenfalls in zwei Jahren angesetzt. Zudem soll im gleichen Jahrkommen, die man mit dem afrikanischen Studio Kugali produziert.ist ein Spin-Off des Pixar-Streifens «Oben» und soll bereits im kommenden Herbst an den Start gehen. Auch das «Cars»-Franchise wird mit einer Serie, die erst in zwei Jahren kommt, ausgebaut. «Toy Story 4»-Macher Carrie Hobson und Michael Yates entwickeln. Sie dreht sich um ein Softball-Team, das um die Meisterschaft spielt. Die Serie soll 2023 Premiere feiern.