Drehbuchautor Doron Wisotzky verlängert bei Constantin Film

Köpfe

Constantin Film und Wisotzky verlängern ihre exklusive Zusammenarbeit um weiter drei Jahre.

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen, die TV-Sender lassen in ihren Jahresrückblicken die vergangenen 12 Monate Revue passieren. Sie dauerten gefühlt etwas länger als sonst. Und richtig gefeiert können die Menschen in Deutschland wohl auch nicht, dass es endlich vorbei ist. Warum auch? Nur weil das Datum von 20 auf 21 springt, ändert sich die Welt auch nicht. Doch es gibt auch Menschen, die einen Grund zur Freude haben. Einer von ihnen ist Doron Wisotzky. Er verlängerte seine exklusive Zusammenarbeit mit Constantin Film um weitere drei Jahre, beginnend mit dem 1. Januar 2021.„Ich habe bei der Constantin ein wunderbares Zuhause gefunden und freue mich auf weitere tolle Jahre mit diesem starken Produzententeam“, sagte der Drehbuchautor. Auch Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, zeigte sich hocherfreut: „Ich freue mich sehr, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Doron Wisotzky weiter fortsetzen können und ich bin sicher, dass wir gemeinsam viele erfolgreiche Produktionen auf die Beine stellen werden."Aus der Feder von Doron Wisotzky stammen unter anderem die Filmeundjeweils mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle, den Wisotzky noch während seines Studiums an der Hochschule für Fernsehen und Film in München kennen lernte. Außerdem schrieb er die Drehbücher fürund. Im Oktober 2021 startet, der neueste Film von Sönke Wortmann. Wisotzky zeichnet sich auch hierfür für das Drehbuch verantwortlich.