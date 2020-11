«Wilsberg»: Seit April nicht mehr so gefragt

Quotennews

«Wilsberg» erreichte in der Primetime die größte Reichweite des Abends, doch danach ließen die Werte des Mainzer Senders deutlich nach.

Das ZDF zeigte ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe. Das Drehbuch der neuen Ausgabe mit dem Titel «Alles Lüge» stammte aus der Feder von Sönke Lars Neuwöhner, Nathalia Geb. Regie führte Hansjörg Thurn. Seit April war keine Erstausstrahlung erfolgreicher. Es schalteten 7,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was zu einem Marktanteil von starken 22,4 Prozent führte. Damit war am Samstag nur dieum 20 Uhr erfolgreicher. Von den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren waren knapp eine Million dabei, 0,96 Millionen standen auf dem Papier. Der Marktanteil hier betrug sehr gute 10,7 Prozent. Im April holte «Vaterfreuden» eine Reichweite von 8,79 Millionen, davon 1,04 Millionen Junge. Die Marktanteile lagen bei 26,3 Prozent insgesamt und 11,4 Prozent.Für eine Episodebrachen die Werte ein. Die Gesamtreichweite mehr als halbierte sich auf 3,57 Millionen Krimi-Freunde. Ein Markanteil von unterdurchschnittlichen 11,8 Prozent war die Folge. Von den jungen Sehern blieben noch 0,51 Millionen vor dem Fernseher, die Einschaltquote traf den Senderschnitt von 5,9 Prozent. Dasinformierte ab 22:45 Uhr noch 2,83 Millionen Interessierte, wovon 0,57 Millionen jünger waren. 10,7 respektive 7,5 Prozent standen zu Buche.Für die ersten Free-TV-Bilder des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 mussten die Fans bis 23 Uhr aufwarten. Die Highlights der beiden Traditionsvereine verfolgten dann 1,88 Millionen Fußball-Fans ab drei Jahren. 0,40 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil in dieser Gruppe betrug ordentliche 6,9 Prozent. Insgesamt fiel er mit 9,9 Prozent unterdurchschnittlich aus.