«Claudias House of Love»: Luxus-Dating ab Januar bei Joyn PLUS+

Der Premium Streamingdienst Joyn PLUS+ hat für den 7. Januar 2021 die neue eigene Dating-Showangekündigt. Dabei steht die taffe Geschäftsfrau Claudia Obert im Mittelpunkt, die als „Eine Bombe im Bett und genusssüchtig“ gilt, sowie ihre Single-Kandidaten, die ihr Herz erobern wollen.Dabei müssen die zehn außergewöhnlichen und unterschiedlichsten Männer in acht Tagen diese Mammutaufgabe erledigen. Dabei checkt Obert in ihrem «House of Love» die Kandidaten von oben nach unten durch, wortwörtlich. Mit dabei sind natürlich auch die bekannten Love Challenges und als Belohnungen winken Einzeldates, Champagner oder eben auch Peitschenhiebe. Jeden Tag muss ein weiterer Kandidat gehen, bis am Ende nur ein Mann Claudia Oberts Weggefährte werden darf.Obert scheint fest entschlossen zu sein: „Ich bin eine Rampensau und lasse nichts unversucht. Wenn es im «House of Love» nicht klappt, suche ich in der «Tagesschau» weiter.“ Die acht Folgen «Claudias House of Love» werden durch Endemol Shine Germany produziert.