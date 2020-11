Zwo, eins, «Darkwing Duck»-Reboot bei Disney+

US-Fernsehen

Der Streamingdienst arbeitet nun an einer Neuauflage der 90iger Zeichentrickserie aus dem Enten-Universum von Disney.

Variety berichtet, dass man beim Streamingdienst Disney+ an einem Reboot der 90iger Jahre Superhelden-Zeichentrickseriein einer frühen Phase gearbeitet wird. Es gibt zwar noch kein Autor für das neue Drehbuch, jedoch wurde bereits die Produktionsfirma Point Grey Pictures verpflichtet mit den Köpfen Seth Rogen («The Boys», «Preacher»), Evan Goldberg, James Weaver und Alex McAtee.Das Original «Darkwing Duck» lief in den USA 1991 und 1992 über die Mattscheibe mit drei Staffeln und 91 Episoden, während sie hierzulande erstmalig 1993 des damaligen «Disney Clubs» in der ARD zu sehen war. Darauffolgend wurde die Serie mehrmals im Free-TV bei Super RTL und Kabel eins wiederholt, bevor sie zuletzt vor fünf Jahren im Disney Channel ausgestrahlt wurde.«Darkwing Duck» erzählt die Abenteuer des nicht so gewöhnlichen Vorort-Enterichs Eddie Erpel, der ein Doppelleben als der namensgebende maskierte Superheld lebt, um das Böse und das Verbrechen in der Stadt St. Erpelsburg bekämpft. Den Charme seiner Rettungsaktionen macht seine Tollpatschigkeit aus. An seiner tatkräftigen Seite stehen noch Quack, der von [[Duck Tales] serienübergreifende Bruchpilot, Darkwings Adoptivtochter Kiki und die Enten der Gerechtigkeit. Der initiale Spruch, bevor sich Eddie Erpel in die Verbrecherjagd stürzt ist bis heute der bekannte Satz: „Zwo, Eins, Risiko“.