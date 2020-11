Karl Dall rollt im Januar als Rockstar in «Rote Rosen» hinein

Köpfe

Im nächsten Jahr darf man Karl Dall als Rockstar Richie Sky in der Daily Novela für 15 Folgen im Ersten erleben.

Karl Dall hat nun Rock’n’Roll Luft geschnuppert, denn er wird die Rolle des Richie Sky in der Daily Novelaab Mitte Januar 2021 in 15 Folgen im Ersten spielen. Dabei besucht der mit bürgerlichen Namen heißende Rüdiger Sikorsky seinen ehemaligen Band-Kumpel Hannes (Claus Dieter Clausnitzer). Richie zog in die weite Welt der Musik in L.A. und legte sich entsprechend diesen Künstlernamen zu.Hannes dagegen blieb nach der kurzen gemeinsamen Bandkarriere mit den „Rainy Birds“ bei seinen Schumacher-Handwerk, während Richie nur mehr seine Karriere in Übersee etablierte. Richie ist etwas abgehoben und hat sich einen merkwürdigen Humor angeeignet, der Hannes ins Gefängnis bringt. Am Ende erweist er sich trotzdem als verlässlicher Freund, da er im Inneren ein „norddeutscher Jung“ geblieben ist.Karl Dall als Produzent, Schauspieler und Musiker ist im Film und Fernsehen bekannt und war bereits in «Verstehen Sie Spaß» zu sehen oder entwickelte die Shows «Dall-As» und «Jux und Dallerei». «Rote Rosen» wird durch das Studio Hamburg Serienwerft mit den Produzenten Emmo Lempert und Jan Diepers im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste umgesetzt. Erst am 4. November erzielte die Daily Novela als Dauerbrenner 1,51 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 14,2 Prozent ausmachte und zeigt, wie erfolgreich das Format selbst nach 14 Jahren ist.