Bislang schwächste Ausgabe für «Ninja Warrior»

Quotennews

Auch in Sat.1 läuft es mit der Comedyshow von Luke Mockridge nicht so wie geplant.



Die sechste und damit letzte Vorrunde vonlief am Freitagabend bei RTL . Erneut stellten 55 Kandidaten ihr sportliches Können unter Beweis und versuchten in die nächste Runde einzuziehen. In der letzten Woche begeisterte die Sportshow 2,75 Millionen Zuschauer und erreichte somit einen guten Marktanteil von 9,3 Prozent. 1,48 Millionen Werberelevante generierten zudem eine starke Sehbeteiligung von 18,1 Prozent.Die gestrige Ausgabe war jedoch die bislang schwächste der aktuellen Staffel. 2,45 Millionen Zuschauer schalteten ein, wodurch die Quote auf 8,4 Prozent und somit knapp unter den Senderschnitt fiel. Auch die Zielgruppe war nur mit 1,42 Millionen Jüngeren vertreten, was dennoch für sehr gute 17,1 Prozent reichte. Auch nicht besonders gut lief es im Anschluss für. Auch hier wurde mit 0,88 Millionen Fernsehenden die geringste Reichweite erzielt. 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige kamen zumindest auf passable 11,2 Prozent.war in Sat.1 mit dem Thema „Deutschland lacht“ zurück. Zuletzt hatte sich das Format leicht gesteigert und kam in der Vorwoche auf einen akzeptablen Marktanteil von 4,4 Prozent bei einem Publikum von 1,34 Millionen Zuschauern. Bei 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren gute 10.1 Prozent drin. Doch auch dieser Sender musste Verluste einstecken und fiel auf 1,02 Millionen Comedyfans zurück. Mit enttäuschenden 3,6 Prozent Marktanteil der schlechteste Wert der aktuellen Staffel. In der Zielgruppe verfolgten 0,67 Millionen Jüngere die Show und erzielten eine gute Quote von 8,4 Prozent.