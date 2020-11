Odette Annable ergänzt «Walker»-Remake

US-Fernsehen

Im Remake spielt sie die wiederkehrende Freundin und Barkeeperin Geri der Bar Side Step.

Die Schauspielerin Odette Annable hat nun eine wiederkehrende Rolle als die Barkeeperin Geri bei der The CW-Serie, dem Remake von «Walker, Texas Ranger», mit dem «Supernatural»-Star Jared Padalecki erhalten. Geri ist dabei eine alte Freundin des Rangers und seiner verstorbenen Ehefrau.Die Namensgebung kommt vom im Mittelpunkt stehenden Cordell Walker, einem Mitglied der Texas Ranger, eine Art von texanischem FBI. Während einem zwei Jahre Undercover Einsatz stirbt seine Frau bei einem eher zwielichtigen Unfall. Die Barkeeperin Geri der Bar Side Step (Odette Annable) ist eine Freundin des Ehepaars und so sind sie und Walker in dieser Tragödie miteinander verbunden.Die Schauspielerin war eigentlich die designierte Hauptdarstellerin von «Thirtysometing(else)», der Fortsetzung von «Die besten Jahre» bzw. «Thirtysomething», aber nachdem die Serie nicht bestellt worden ist, ist sie frei für die Rolle bei The CW. Annable spielte bereits dort eine Hauptrolle in «Supergirl».