Die Sachsenklinik von «In aller Freundschaft» zählt nun eine Ärztin mehr

Köpfe

von Marcel Preisendörfer 19. Oktober 2020, 14:46 Uhr

Isabell Gerschke steigt in den Hauptcast der Sendung auf.

Sie wird als die unkonventionelle und frische Gynäkologin Dr. Ina Schulte in der Sachsenklinik inverbleiben. Isabell Gerschke hatte ihr Debut im Juni dieses Jahres und darf nun in der Hauptbesetzung der Ärzte verbleiben.Dabei ist Gerschke ein vielgesehener Gast in der Sachsenklinik. Sie spielte die Event Managerin Julia Benning im Serienspecial „Was wirklich zählt“ (2011), die Kommissarin Kristina Katzer in „Bis zur letzten Sekunde“ (2013), oder eine Gastrolle im Jahre 2007 in Folge 338 „Unter Verdacht“.Laut ihrer eigenen Aussage freut sich die Schauspielerin nun langfristig den Charakter Dr. Ina Schulte spielen zu dürfen und sie entsprechend weiterzuentwickeln. Auch die MDR Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt zeigt sich zufrieden und bringt die exzellente Zusammenarbeit zwischen Gerschke und den Formaten in den Fokus.Im Auftrag des MDR und der ARD DEGETO läuft die wöchentliche Serie «In aller Freundschaft», immer dienstags um 21 Uhr im Ersten.