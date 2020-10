UFA auf Talentsuche - aber dieses Mal etwas anders

Vermischtes

Die Bewerber müssen ihr Können in einem selbstgedrehten Video den Experten beweisen.

Das Nachwuchscasting der UFA findet als E-Casting statt, bei dem die Absolventen und Absolventinnen der staatlich anerkannten Schauspielschulen, der Casting Dierektorin Nina Haun und ihrem Team ihr Können in einem selbstgedrehten Video präsentieren müssen. Durch das Video können dann auch ortunabhängige Caster, Produzenten und Regisseure der UFA die vielfältigen Talente entdecken und anhand der vorgegeben Szenen auswerten.In einem digitalen Treffen am 04. Dezember 2020 wird Nina Haun mit ihrem Team zum Abschluss Feedback zu den eingereichten Videos geben, ausstehende Fragen der Bewerber beantworten und aus ihrer langjährigen Expertise einen Impuls für den weiteren Weg des Schauspielnachwuchses geben.„Auch in diesem für uns alle ganz besonders herausfordernden Jahr möchten wir die diesjährigen Absolvent*innen unbedingt kennenlernen und mithelfen, ihnen einen guten Start in den Beruf zu ermöglichen. Daher bin ich sehr glücklich über die Möglichkeiten, die uns das E-Casting eröffnet. Da diese mittlerweile ohnehin ein fester Bestandteil der täglichen Besetzungsarbeit geworden sind und auch im internationalen Markt eine entscheidende Rolle spielen, empfinde ich es als einen positiven Nebeneffekt, dass sich alle Teilnehmer*innen über die Vorstellung bei uns hinaus gleich auch mit dieser Form des Castings vertraut machen können. Ich freue mich schon sehr auf die Einreichungen und das virtuelle Kennenlernen der Absolvent*innen!“, sagt die Casting Direktorin.