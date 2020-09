Mit 8,7 Millionen Zuschauern: Klarer Sieg für den «Tatort»

Quotennews

Tagsüber war eine romantische Komödie gefragt – in dieser ging es auf die Seychellen.

Das Erste war auch an diesem Sonntagabend einmal mehr nicht zu schlagen. Aus Baden-Württemberg kam ab 20.15 Uhr ein neuer, den sich 8,69 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen wollten. Der 90 Minuten lange Krimi sammelte im Schnitt 25,1 Prozent Marktanteil insgesamt ein, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde die Primetime-Produktion mit genau 20 Prozent Marktführer. 2,11 Millionen umworbene Zuschauer wurden gemessen.Gefragt war direkt davor auch schon die Hauptausgabe dermit 7,90 Millionen Zuschauern und damit verbundenen 24,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten sich die 15 Minuten langen Infos starke 22,7 Prozent. Auch tagsüber hatte Das Erste einige Hits im Line-Up. Zwischen 14.05 und 17.05 Uhr liefen etwa zwei Wiederholungen der Spielfilm-Reihe- die zweite Episode, die auf den Seychellen spielte, sicherte sich dabei etwa 15 Prozent Marktanteil und eine Reichweite in Höhe von 2,53 Millionen.Die erste Folge, „Überraschung in Mexiko“, hatte 1,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren erreicht. Dies führte zu 11,1 Prozent Marktanteil. Allerdings war das Publikum größtenteils nicht zwischen 14 und 49 Jahren alt. In dieser Altersklasse sicherten sich beide Filme eher schwache 0,15 sowie 0,21 Millionen Zuseher.