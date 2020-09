Siegt «Fack ju Göhte» zum dritten Mal oder schlägt «King Arthur» dazwischen?

Film-Check

Doch aufpassen! Sie bekommen es auch mit einem Klassiker von Tom Hanks zu tun.

«King Arthur: Legend of the Sword», 20.15 Uhr, ProSieben

«Fack ju Göhte 3», 20.15 Uhr, Sat.1

«Cast Away - Verschollen», 20.15 Uhr, RTLZWEI

So werten wir Quotenmeter.de verzichtet seit jeher auf eine konkrete Vergabe von Punkten in seinen Kino-Kritiken. Für unsere Bewertungsskala nehmen wir deshalb drei internationale Anlaufstellen für eine inhaltliche Bewertung und messen über unsere Seite Quotenmeter vor allem das generelle Interesse an dem Film. Die Quotenmeter-Bewertung von 0 bis 10 Punkten richtet sich daher nach den aktuellen Aufrufzahlen der Quotenmeter-Kino-Kritik.

Guy Ritchie inszeniert Charlie Hunnam als sagenhaften König Arthur: Vortigern, der Bruder des mächtigen König Uther, tötet aus dem Hinterhalt seinen Bruder und dessen Frau. Der Thronfolger Arthur wird mit einem Boot abgetrieben und sein Leben bleibt verschont. Nach einer unbedarften Kindheit kommt es zum großen Schicksalstag: Er kann Excalibur aus dem Stein ziehen und den Kampf mit seinem Onkel um seine rechtmäßige Thronfolge aufnehmen. Hier geht’s zur Kritik des Remakes aus dem britischen Legendenstoff. Elyas M'Barek stürzt sich wieder ins Lehrerchaos: Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht. Hier geht es zu unserer Kino-Kritik des letzten Facks.Chuck Noland ist für eine Versandfirma tätig und muss auf Grund einer Geschäftsreise die Weihnachtsfeier mit seiner Freundin verschieben. Bei seinem Abschied deutet er an, dass er nur kurze Zeit unterwegs sein wird, doch das Flugzeug, welches ihn samt Fracht nach Malaysia bringen soll, stürzt über dem Pazifik ab. Chuck ist der einzige Überlebende. Er strandet auf einer Insel weit entfernt von der Flugroute und kämpft ums Überleben. Die angespülten Pakete erweisen sich später als nützlich, denn darunter befinden sich Schlittschuhe, welche zum Werkzeug umfunktioniert werden oder auch ein Volleyball, welcher in den nächsten Jahren Chucks bester Freund ist. Vier Jahre später wird ein Teil eines Toilettenhäuschens angespült. Chuck gewinnt Hoffnung und startet seinen zweiten und diesmal erfolgreichen Fluchtversuch. Sein selbstgebautes Floss trägt ihn weit hinaus, bis er von einem Frachtschiff gefunden wird. Von dort aus setzt er seine Reise in die Zivilisation zurück, wo er bereits für tot erklärt wurde. Und auch seine Freundin Kelly hat bereits ein neues Leben ohne ihn begonnen und eine eigene Familie gegründet.«Fack ju Göhte» wurde entthront! Anders als Teil eins und zwei setzt sich das letzte Abenteuer von Zeki Müller und seinen Schülern im Blockbuster-Battle nicht durch. Dafür brauchte es aber auch einen echten Klassiker als Konkurrent., Tom Hanks Leidensgeschichte auf einer einsamen Insel ist unser Filmtipp für den Sonntagabend.