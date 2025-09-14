«Gladiator» kämpft sich an die Spitze

«Gladiator» 2000 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Maximus war einst ein gefeierter Feldherr unter Kaiser Marcus Aurelius. Der Kaiser hatte große Pläne und wollte ihn, den er mehr liebte als seinen Sohn Commudus, zu seinem Nachfolger ernennen. Doch der plötzliche Tod von Marcus Aurelius durchkreuzt diese Pläne. Commodus besteigt den Thron - und Maximus wird zum Gejagten. Als Commodus die Familie von Maximus ermorden lässt, sinnt Maximus auf Rache. Doch als Gefangener des Commodus muss er als Gladiator um sein Überleben kämpfen.
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 9
IMDb User Rating: 9
Gesamtbilanz: 35 von 40 Punkten
«Free Guy» 2021 (ProSieben, 20:15 Uhr)
Rasanter Actioner mit Ryan Reynolds: Die Tage des Bankangestellten Guy in Free City sehen tagein tagaus gleich aus. Als er Molotov Girl alias Millie über den Weg läuft, erfährt er von ihr, dass er ein NPC - ein Non-Player-Character - in einem Computerspiel ist. Zunächst ist er schockiert, doch dann genießt er, dass er endlich tun und lassen kann, was er will - bis Free City-Besitzer Antwan droht, das Game abzuschalten. Nun muss Guy gemeinsam mit Millie seine Welt retten ...
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 31 von 40 Punkten
«Charlie und die Schokoladenfabrik» 2005 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)
Auf seinem Schulweg kommt der bettelarme Charlie Bucket Tag für Tag an der riesigen Schokoladenfabrik des exzentrischen Willy Wonka vorbei. Jedes Mal steigt ihm der verführerische Schokoladenduft in die Nase und lässt ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen. Wie schön wäre es doch, einmal in die Fabrik hinein gelassen zu werden und sich nach Herzenslust in diesem duftenden Paradies umsehen zu dürfen! Dummerweise erlaubt es Willy Wonka nicht jedem, seine hochgeheime Fabrik zu besuchen. Zu Charlies Glück macht der Industrielle in diesem Jahr aber eine Ausnahme: Er verlost fünf Goldene Tickets, die zu einer Führung durch die Schokoladenfabrik berechtigen, durchgeführt von Willy Wonka höchstpersönlich! Mit viel Glück findet Charlie auch tatsächlich das allerletzte Ticket und wird in die Schokoladenfabrik eingeladen...
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 26 von 40 Punkten
Von der Bewertung setzt sich der oscarprämierte Monumentalfilm von Ridley Scott deutlich an die Spitze. Der ProSieben-Film mit Ryan Reynolds punktet ebenfalls mit über 30 Punkten. Der Johnny Depp-Streifen fällt zwar darunter, wurde aber trotzdem zu einem Publikums-Klassiker.
