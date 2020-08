RTL-«Versicherungsdetektive» verlieren gegen «Promi Big Brother»

Quotennews

Immerhin – RTL setzte sich gegen die anderen RTL-Gruppen-Sender durch.

Etwas mehr erhofft am Dienstagabend hätte sich sicherlich RTL mit seiner Ausstrahlung eines Specials derab 20.15 Uhr. Das rund zweistündige Format kam jedoch nicht über 9,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus, es erreichte rund 650.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Damit musste man sich dem parallel in Sat.1 ausgestrahlten «Promi Big Brother» klar geschlagen geben. Auch insgesamt zogen die Kölner den Kürzeren – die gemessene Gesamt-Sehbeteiligung lag bei 1,56 Millionen.Jedoch hatte man immerhin im eigenen Haus den Hut auf. RTLZWEI holte mitim Schnitt 4,9 Prozent bei den jungen Leuten. Somit lag man in etwa auf Höhe des Senderschnitts, jedoch läuft es für den Sender am Dienstagabend mit anderen Sozialreportagen in aller Regel besser. Die Gesamt-Reichweite lag diesmal bei rund 560.000 Zuschauern.VOX setzte ab 20.15 Uhr aufund kam damit nicht über 7,7 Prozent Marktanteil hinaus – die Allestester waren somit aber keinesfalls ein Flop, im Gegenteil. Sie performten sogar knapp über Senderschnitt. 0,97 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.