Quo vadis, DCEU? Über die Zukunft von Batman, Wonder Woman & Co.

Schwerpunkt

Das Marvel Cinematic Universe erfreut sich weltweit enormer Beliebtheit, doch auch Hauptkonkurrent DC hat nach einer längeren Phase des Ausprobierens zuletzt offenbar ebenfalls einen vielversprechenden Weg gefunden, wie man in Zukunft mit seinen Helden auf der großen Leinwand und dem heimischen Bildschirm verfahren will. Der ideale Zeitpunkt, um zurück- und vorauszublicken.

Wir alle haben uns diese Frage (mindestens) schon einmal gestellt: „Warum bin nicht ich darauf gekommen?“ Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch in dem einen oder anderen DC- respektive Warner-Bros.-Büro in den vergangenen Jahren häufiger nach einer zufriedenstellenden Antwort auf ebenjene Frage gesucht worden ist. Warum kam beim großen Konkurrenten von Marvel niemand darauf, ein zusammenhängendes cineastisches Universum entwickeln zu wollen beziehungsweise warum erst dann, als der Mitbewerber das seinige längst etabliert hatte. Unter diesen Voraussetzungen war es schließlich in der Folge nahezu unmöglich, das „Nachzügler-Image“, das dem Unternehmen seit den ersten eigenen Versuchen anhaftete, wieder loszuwerden.Eines darf man in diesem Kontext aber nicht vergessen: Bis zur Jahrtausendwende wären einem Durchschnittskinogänger die Namen Superman und vor allem Batman sicherlich zuerst eingefallen, wenn man ihn oder sie nach Superheldenfilmen respektive deren Protagonisten gefragt hätte. Und selbst danach, also mit Beginn der Nullerjahre, gelang es Christopher Nolan mit seiner Batman-Trilogie, allen voran mit, den Stern der Fledermaus noch etwas heller erstrahlen zu lassen und Spider-Man sowie die X-Men, die dank ihrer extrem erfolgreichen Trilogien immerhin lange in aller Munde gewesen waren und sich bis zum heutigen Tage großer Beliebtheit erfreuen, (kurzzeitig) in den Schatten zustellen – was nicht heißt, dass die qualitativen Unterschiede der einzelnen Teile an dieser Stelle keine Erwähnung finden sollen.Alsim Juli 2012 weltweit in die Lichtspielhäuser kam, hatte das „Haus der Ideen" allerdings längst dafür gesorgt, dass das Kino-Thema des Jahres ein anderes sein sollte: Im April war bekanntlichangelaufen, der Film, der allen Popkulturbegeisterten erstmals einen kleinen Vorgeschmack auf all das geben sollte, was in diesem Marvel Cinematic Universe in Zukunft möglich sein würde. Innerhalb kürzester Zeit war es dem Entertainmentgiganten, der mittlerweile zu Disney gehörte, demnach gelungen, zu einer Art „Superhero-Aushängeschild“ zu werden. Und dies hat auch ganz maßgeblich damit zu tun, dass man zwar Iron Man als Erstes ins Rennen geschickt hat, was ihn gewissermaßen zum Herz dieses Mammutprojekts macht, doch das eigentliche Interesse der Fans dem großen Ganzen gilt. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch, dass es einer enormen Anzahl an spannenden Figuren bedarf, um bei Beibehaltung eines übergeordneten roten Fadens dennoch abwechslungsreich erzählen zu können. So gesehen wurde im Laufe der Zeit automatisch die Bindung der Anhänger zu den Weltretterinnen und -rettern immer stärker – wobei es sich vorteilhaft auswirkte, dass man der Zuschauerschaft so unterschiedliche präsentierte.Die Quintessenz aus alldem könnte lauten: Marvel hat es geschafft, dass alleine das Logo der Firma bei den Kinogängerinnen und Kinogängern etwas auslöst, eine Erwartungshaltung weckt beziehungsweise verschiedenste Bilder vor dem inneren Auge erzeugt. Vor allem aber haben es Kevin Feige & Co. geschafft, Superheldinnen und -helden dadurch populärer werden zu lassen, dass man sie zusammengeführt hat. Für eine gefühlte Ewigkeit war die „freundliche Spinne aus der Nachbarschaft“ (global betrachtet) mit Abstand der größte Name, den das eigene Portfolio zu bieten hatte – zugegeben, die X-Men waren auch vor ihrem ersten Ausflug auf die große Leinwand bereits ziemlich bekannt, allerdings als Gruppe. Plötzlich waren Captain America, Thor oder der Hulk auch außerhalb der USA zu (fiktiven) A-listern geworden – mit der Folge, dass man immer mehr über sie erfahren wollte.Und damit nicht genug: Denn diese Entwicklung war vermutlich auch ein entscheidender Grund dafür, dass man sich in der Chefriege der Kreativschmiede dazu durchringen konnte, (gelegentlich) auf bis dato noch nicht einmal zwangsläufig Kennern der Materie geläufige Charaktere wie die Guardians of the Galaxy zu setzen – und ins Risiko zu gehen. Mit jedem weiteren Hit wurde ebendieses jedoch kalkulierbarer, da das Vertrauen in die Verantwortlichen infolgedessen immer weiter wuchs. Einer Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte stand (theoretisch) so gesehen lediglich die vielbeschworene „Superhero Fatigue“ im Weg, von der aber bis heute wenig bis nichts zu spüren ist.Warum allerdings muss man über all das im Bilde sein, um den Staus quo des DCEU seriös beurteilen zu können? Nun, einmal zum Beispiel deshalb, weil dann der überhastete Versuch des Wettbewerbers, innerhalb kürzester Zeit mit dem sogenannten „DC Extended Universe“ zu dem Branchenprimus aufschließen zu wollen, erklärbar wird. Dabei unterschätzte man jedoch massiv, dass ein solches Universum nicht nur von der Anzahl an Heldinnen und Helden und Blockbustern, die irgendwie miteinander zusammenhängen, lebt, sondern primär davon, dass man schnell das Gefühl hat, dass alles – wie gesagt – Teil eines großen Ganzen ist, nahezu nichts zufällig geschieht und einem gleichzeitig ausreichend Möglichkeiten geboten werden, um die handelnden Personen kennenlernen respektive eine Verbindung zu ihnen aufbauen zu können.Mitsollte im Jahre 2013 alles beginnen. Bedenkt man, dass es seit jeher als echte Herausforderung gilt, eine packende Superman-Story zu entwickeln, können sich Regisseur Zack Snyder () und seine Mitstreiter rückblickend betrachtet durchaus gegenseitig auf die Schultern klopfen. Fans und Fachpresse konnten ihrem Werk durchaus einiges abgewinnen und die wesentlichen Kritikpunkte, die angesprochen wurden, waren nachvollziehbar: Die Tatsache, dass ausgerechnet Snyder mit diesem Projekt betraut worden war, spricht dafür, dass man bei DC sehr bewusst einen – im Vergleich zu Marvel – etwas anderen Weg einschlagen wollte, einen düsteren und ernsteren, was nicht verwunderlich ist, weil die unterschiedliche Tonalität auch die Comics der zwei Branchenriesen schon immer ausgezeichnet hat.Die anderen auf Snyder zurückgehenden Movies wurden deutlich kontroverser diskutiert:sowie. Beide wollen gefühlt Entwicklungen, für die sich das „House of Ideas“ Jahre Zeit gelassen hat, innerhalb kürzester Zeit herbeiführen und wirken deswegen auch nicht sonderlich ausbalanciert. Hinzu kommen einige Logiklöcher und inhaltliche Entscheidungen, die man Minimum als diskutabel ansehen kann (#martha). Gleichzeitig wäre es aber auch falsch, die Vorzüge beider Abendfüller einfach komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Der Fakt, dass auch hier ein mehr als nur respektabler und stimmiger Cast verpflichtet werden konnte, sollte beispielsweise definitiv mit mehr Nachdruck herausgestellt werden, als dies bislang der Fall war.