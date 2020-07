Geheimes Leben? VOX zeigt neue Haustier-Doku

TV-News

Das Format wird am Samstagvorabend zu sehen sein.

Der in Köln ansässige Fernsehsender VOX wird ab dem 8. August eine neue und rund einstündige Factual-Sendung am Samstagvorabend im Programm haben. Immer um 19.10 Uhr, wo tierische Formate ein festes Zuhause haben, läuft dann. Die erste Staffel soll vier Ausgaben umfassen.Mit dem Format will VOX jetzt einmalige Einblicke in das Leben der Tiere geben, die uns täglich begleiten. Von der frischgebackenen Hundemama Gypsy, die sich um ihren Nachwuchs kümmert, über das gefährliche Doppelleben eines süßen Stubentigers bis hin zu Vierbeinern, die durch ihren Beschützerinstinkt das Leben ihrer Herrchen schützen: Mit Hilfe von versteckten Kameras sehen die Zuschauer in vier Folgen, wie sich Haustiere verhalten, wenn wir schlafen, nicht zu Hause sind oder mal nicht so genau hinsehen.Die neue Sendung wird von Diana Eichhorn («hundkatzemaus»), Verhaltensforscherin Kate Kitchenham («Tierisch beste Freunde») und Tierärztin Uta Rönneburg («Hautnah - Die Tierklinik») präsentiert.