Viele Folgen, viele Zuschauer: Der neue «Charmed»-Erfolg bei sixx

Quotennews

Am Nachmittag laufen bei der Senderin nun sechs Ausgaben der US-Serie.

Vielfalt sieht anders aus, aber es wirkt: sixx zeigt derzeit in seinem Nachmittagsprogramm insgesamt sechs Episoden der amerikanischen Serieund bestückt damit die Sendeplätze zwischen 13.50 und 19.20 Uhr. Darunter befinden sich drei Wiederholungen vom Vortag und quasi drei „frische Folgen“, die nicht schon vor Kurzem im Programm untergekommen waren. Die Re-Runs vom Vortag bescherten sixx am Mittwoch nun 2,0 und zwei Mal 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, also durchaus starke Ergebnisse. Die Reichweiten stiegen von zunächst rund 100.000 Fans auf 150.000.Die ab 16.35 Uhr gezeigte vierte Folge im Verbund verbesserte sich dann sprungartig auf rund 260.000 Seher, bei den Umworbenen wurden starke 5,0 Prozent Marktanteil gemessen. Auch danach lief es für weitere Ausgaben der Serie mit 4,3 und 2,8 Prozent Marktanteil richtig gut. 0,25 und 0,24 Millionen Leute schauten insgesamt zu.Die Primetime-Formate von sixx erzielten derweil bei den Umworbenen nur passable 1,2 Prozent Marktanteil – gezeigt wurden «Mein erstes Mal – love, sex & other Stories» sowie «Paula kommt – Sex und Gute Nacktgeschichten».