«Bus Babes» erreichen eigenen Reichweiten-Rekord

Am Sonntagabend kam die Kabel-Eins-Eigenproduktion auf gute Werte. Das Ergebnis stimmte auch in der Zielgruppe.

Sehr stabil unterwegs ist die Kabel-Eins-Dokumentationsreiheüber starke Frauen am Steuer. Vergangene Woche startete die neue Staffel mit durchschnittlich 5,1 Prozent Marktanteil – die letzten beiden Episoden der ersten Runde hatten jeweils 5,0 Prozent erreicht. An diesem Sonntag nun holte Folge zwei der zweiten Runde im Schnitt 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die Reichweite stieg von vormals 0,90 Millionen Zuschauern ab drei Jahren auf 0,95 Millionen in dieser Altersklasse. Nur einmal zuvor hatten die «Bus Babes» schon eine identische Reichweite erzielt – im Mai 2019.Sehr stark unterwegs war dann ab 22.10 Uhr auch, das bei den klassisch Umworbenen im Schnitt 7,1 Prozent Marktanteil erzielte. 0,75 Millionen Menschen sahen die zweistündige Kabel-Eins-Eigenproduktion. Für das Format war es der zweitbeste Zielgruppen-Wert in diesem Jahr, nur am 5. Januar fielen die Ergebnisse noch höher aus.Stark gefragt war unterdessen auch das Vormittags-Programm des Senders. Am frühen Vormittag etwa kamen zwei Episoden der US-Krimiserieauf 9,6 sowie 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten um 7.45 Uhr schon 0,25 Millionen Menschen eingeschaltet, eine knappe Stunde später war die Reichweite auf 0,35 Millionen angewachsen.