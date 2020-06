Primetime-Check

Wie machte sich die neue Ausgabe von «Aktenzeichen XY…»? Was machte «The Mole»? Das alles und mehr im Primetime-Check...

wusste am Mittwochabend mit 5,22 Millionen die meisten Zuschauer hinter sich zu bringen. Die neue Ausgabe überzeugte mit 17,5 Prozent Marktanteil. Auch bei den jungen Zusehern war sie mit 0,94 Millionen Interessierten und 11,4 Prozent Sehbeteiligung ein Erfolg. Dasversammelte im Anschluss noch 4,64 Millionen Wissbegierige und generierte damit stattliche 18,4 Prozent Marktanteil. Dasfiel hingegen auf 2,71 Millionen Zuseher zurück und musste sich mit durchschnittlichen 13,5 Prozent Sehbeteiligung zufrieden geben. Zeitgleich kamen dieim Ersten auf 2,27 Millionen Zuschauer und maue 9,8 Prozent Marktanteil.tat sich im Vorfeld noch schwerer und war mit 2,34 Millionen Zuschauern nur für 8,5 Prozent Sehbeteiligung gut. Zu Beginn der Primetime machte dafüreinen guten Job, immerhin 3,97 Millionen Interessierte schalteten ein. Die TV-Komödie brachte es auf solide 13,5 Prozent beim Gesamtpublikum und gute 10,0 Prozent bei den Jungen.Der Serienmittwoch von ProSieben legte zunächst mit 0,80 Millionen werberelevanten Zuschauern und 9,9 Prozent Marktanteil fürvielversprechend los.überzeugte allerdings nur noch 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige und die Sehbeteiligung fiel auf 6,1 Prozent zurück.rutschte zu später Stunde auf magere 5,0 Prozent Marktanteil mit 0,31 Millionen jungen Zuschauern ab.tat sich zur besten Sendezeit bei RTL mit 9,4 Prozent Sehbeteiligung etwas schwer. Da von 0,75 Millionen jungen Zuschauern 0,72 Millionen erhalten blieben, kletterteim Anschluss auf gute 13,7 Prozent. In Sat.1 schalteten für eine neue Ausgabe vonnur überschaubare 0,90 Millionen Fernsehende ein, davon 0,50 Millionen klassisch Umworbene. Die Show musste sich mit 3,1 sowie 6,3 Prozent Marktanteil abfinden.tat sich im Anschluss entsprechend schwer und kam in der klassischen Zielgruppe nur auf 4,9 Prozent mit 0,28 Millionen Zusehern.Die Agenten-Komödiebrachte Kabel Eins dagegen sehr starke 9,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil ein. Über den Abend hinweg schalteten im Schnitt 0,71 Millionen junge Zuschauer ein. Dazu kamen insgesamt 1,39 Millionen Zuseher die den Gesamtmarktanteil auf beachtliche 4,9 Prozent trieben.hatte danach mit 5,1 und 8,6 Prozent weiter Erfolg. Drei Folgen vongenerierten bei VOX ausbaufähige 4,8, 5,3 und 4,5 Prozent des werberelevanten Marktes. Die Reichweite schwankte dabei zwischen 0,42 und 0,31 Millionen. RTLZWEI musste sich mit mauen 2,8 Prozent Sehbeteiligung und 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen fürzufrieden geben. Eine zweite Folge erreichte später immerhin noch 0,17 Millionen für 3,3 Prozent.