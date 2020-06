Vorschau: Das passiert nächste Woche bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», «Unter uns» und Co.

Soap-Check

Alles auf einen Blick: Wird Jakob wieder gesund? Verbessert sich der Zustand von Finn? Welche Begegnung macht Tuner?

«Sturm der Liebe », Das Erste

«Rote Rosen », Das Erste

«Unter uns », RTL

TV Now / Julia Feldhagen Wird Jakob (links) wieder gesund? Seine Geschichte wird kommende Woche in der RTL-17.30-Uhr-Daily eine große Rolle einnehmen.

«Alles was zählt », RTL

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten », RTL

«Köln 50667 », RTLZWEI

«Berlin – Tag & Nacht»

Unsere Frage der Woche

4 Ausstiege bei «GZSZ» - welcher Figur weint ihr am meisten nach?

Shirin 99% Robert 99% Brenda 99% Alex 99% Stimmen: 112

Das Erste wiederholt auch kommende Woche Episoden aus der neunten Staffel. Die Rerun-Strecke wurde nötig, weil die Produktionsarbeiten ab Mitte März für rund einen Monat unterbrochen wurden. In der Zeitreise zurück geht es in den anstehenden Folgen also um Hildegard, die von einem Liebesgeständnis regelrecht geschockt ist. Patrizia stellt eine Wochenkarte zusammen, auf der Gerichte mit privaten Geschichten von Mitarbeitern verknüpft werden. So landet auch der Zitronen-Lavendel-Kuchen auf der Karte, den Leonards Mutter früher oft für ihn gebacken hatte. Pauline und Leonard jedoch wollten das Rezept für diesen Kuchen eigentlich nicht veröffentlichen. Die beiden sind unterwegs zu einem romantischen Picknick, als Leonard einen Wagen jenes Modells sieht, mit dem sein Vater in den 1980ern Rallye-Europameister geworden ist. Leonard will ihn Friedrich zum Geburtstag schenken. Bei dieser Gelegenheit erfährt Friedrich, dass Pauline, die heimliche Erbin des "Fürstenhofs", Leonards neue Freundin ist. Natascha wäscht Goran den Kopf und macht ihm klar, dass er nicht ihre Kragenweite hat.«Rote Rosen», das zur Zeit die erste Staffel nochmals zeigt, erzählt weiterhin die gescheiterte Ehe von Petra. Thomas verkündet dieser am kommenden Montag, dass er endgültig mit Miriam zusammenziehen wird. Während sie ihm zunächst scheinbar unerschütterlich hilft, die Koffer zu packen, verliert sie nach einem Besuch bei Alice die Fassung und wirft ihn raus. Zu allem Übel wird Petras Krisensitzung mit ihren Töchtern auch noch von einem lauten Rumpeln gestört. Jonas gibt derweil nach einer Auseinandersetzung mit Schneider den goldenen Kugelschreiber, ein Geschenk von Lynn, zurück. Die reagiert empört und wittert eine Intrige von Schneider. Jule versucht sich indes an Marc ranzumachen, allerdings mir fragwürdigem Erfolg.Die Lage spitzt sich zu: Obwohl Jakob im Sterben liegt, schlägt Saskias Versuch fehl, Benedikt zu einer Leberspende zu bewegen. Wird Benedikt seinen Bruder wirklich sterben lassen? Erst kurz vor knapp, stimmt er einem Eingriff doch zu – Jakob scheint so gerettet zu sein. Conor ertappt Nika derweil bei einer Lüge. Jetzt liegt es an Nika: Ist sie bereit, Conor die Wahrheit über ihre Vergangenheit zu erzählen?Finn wird immer wieder von den Erinnerungen an den Tod seines Freundes Felix eingeholt. Er findet kaum noch Ruhe und greift zu Beruhigungsmitteln. Simone und Maximilian bereiten alles für die Übergabe der Smaragde vor. Um keinerlei Risiko einzugehen, streuen sie falsche Informationen. Chiara stößt Ina von sich. Doch statt Ina ihr Verhalten zu erklären, weicht sie einer Konfrontation aus.Seine neuen Erkenntnisse über Katrin lassen Felix einfach nicht los. Als er mitbekommt, dass Katrin ihr Auto getauscht hat, versucht er, der Sache über Norbert auf den Grund zu gehen. Und er ist zu allen Mitteln bereit; er verführt sie sogar wieder zum Trinken. Tuner kann es kaum glauben: Nora, in die er sich vor einigen Monaten verliebte, ist wieder da! Bevor sie ihm wieder entwischen kann, verabredet er sich mit ihr.Marc sieht kein Land mehr in seinem neuen Job und muss sich sogar an seinem freien Tag mit der Arbeit herumschlagen. Um Luca vor einer Strafe zu schützen, stellt sich Oskar und nimmt die alleinige Schuld für den Einbruch in der Schule auf sich. Doch Luca erträgt sein schlechtes Gewissen nicht und macht Lehrer Grapp klar, dass er die Verantwortung trägt.Nachdem Krätze von Schmidtis vermeintlichem Unfall erfahren hat, versucht er verzweifelt im Krankenhaus nähere Informationen über den Zustand seines besten Freundes zu bekommen. Zunächst aber kriegt er nichts heraus. Olivia merkt nicht, wie sehr sie Lukasz verletzt, als sie ihm nach dem abgelehnten Heiratsantrag auch noch reinwürgt, dass sie ihn nie geliebt hat. Während Vivi versucht, Lukasz aufzufangen, versteht Olivia nicht, was abgeht und rechtfertigt sich vor ihren Mitbewohnern. Sie hat doch nichts falsch gemacht! Entschlossen glaubt sie, dass es sicher ein leichtes Spiel wird, Lukasz wieder um den Finger wickeln und versucht, ihn zu verführen. Doch da hat sie sich getäuscht: Lukasz lässt sie eiskalt abblitzen.Im Laufe des Sommers werden vier Figuren aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» aussteigen. Den Anfang wird in Kürze Alexander (Darsteller: Clemens Löhr) machen. Löhr wechselt ins Regie-Team der Serie. Auch Brenda, Robert und Shirin verlassen den Cast. Mehr Infos dazu hier