So viel Umbruch war lange nicht: Vier Stars verlassen RTL-Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»

TV-News

Zuletzt war der Cast der Serie mit weit über 20 Hauptdarstellern sehr aufgebläht. Die Zahl der aktiven Hauptfiguren wird nun reduziert.

Einer geht nur halb... Die Meldung, dass Clemens Löhr die Serie verlässt, stimmt nur halb. Zwar verlässt er das Schauspieler-Ensemble, wird künftig für «GZSZ» jedoch als Regisseur arbeiten.

Der größte Umbruch seit mehreren Jahren steht der RTL-Daily(zu sehen werktags um 19.40 Uhr bei RTL und zeitlich flexibel bei TV Now) bevor. Wie der Kölner Sender am Montagvormittag auf seiner Webseite bekannt gab, werden in den kommenden Wochen gleich vier Schauspieler und somit auch ihre Figuren aufhören. Nach RTL-Angaben würden alle „auf eigenen Wunsch“ gehen und sich nun neuen Herausforderungen stellen.Ein großer Umbruch ist, dass Darsteller Clemens Löhr aufhört. Spekulationen um ein Ende der Figur Alexander, die seit 2007 Teil der Handlung ist, gab es schon länger. In der Jubiläumsfolge 7000 (Ende April) hatte Alexanders Serienehefrau Maren eine Vision eines Sarges, zudem werden zwei Kinder der Familie Gastauftritte haben. Und solche Familienzusammenkünfte haben eben oftmals einen besonderen Anlass… Clemens Löhr ist der zweite Schauspieler der Rolle Alexander, er spielt sie nun seit rund elf Jahren. Nicht ganz so lange dabei ist Nils Schulz in der Rolle von Robert Klee – der Star-Architekt der Serie wirkt seit rund eineinhalb Jahren mit. Seine Figur erlitt zuletzt einen folgenschweren Unfall . Mit Schulz wird auch Annabella Zetsch aussteigen. Sie war 2018 schon einmal einige Wochen als Gastrolle zu sehen, die Figur Brenda stieg dann vor rund einem Jahr in den Hauptcast ein. Brenda ist Roberts Tochter. Nach rund drei Jahren und etwa 800 Folgen wird auch Gamze Senol als Shirin der Serie den Rücken kehren.Neue Figuren im Hauptcast sind vorerst nicht geplant. Allerdings wird Figur Laura (gespielt von Chryssanti Kavazi) zurückkehren. Während die Schauspielerin in Babypause war, weilte die Figur in Griechenland. «GZSZ» hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrere Figuren zum Hauptcast hinzugefügt; etwa Shirins Cousine Nazan oder Eriks Tochter Merle. Zudem gibt es eine auf mehrere Monate angelegte neue Gastrolle rund um Shirin und Nazan; Nazans kleine Schwester Leyla. Der von Thaddäus Meilinger gespielte Felix Lehmann wird Ende Mai wieder auftauchen, auch hier war der Schauspieler zuletzt in Babypause.Zum «GZSZ»-Hauptcast gehören – abzüglich der Abgänge und inklusive der Rückkehrer – dann wieder 21 Figuren, was eine normale Größe für eine Daily-Soap ist.