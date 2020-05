Unfall-Schock bei «GZSZ»: So geht es nächste Woche mit Robert weiter

Soap-Check

Nach einem Streit auf der Baustelle ist Nina der Kragen geplatzt. Ihr Ex stürzt und fällt auf den Kopf. Steigt Robert jetzt aus der Daily aus? Auch bei «Unter uns» ringt eine Figur mit dem Tod. Und: Das Comeback einer weiteren Figur der Cöster-Family bei «GZSZ» steht bevor.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

«Berlin – Tag & Nacht», RTLZWEI

«Köln 50667», RTLZWEI

«Unter uns», RTL

«Alles was zählt», RTL

«Rote Rosen», Das Erste

«Sturm der Liebe», Das Erste

Produktionsnotitz

Drama bei RTLs Daily Nummer eins: Die getrennt lebenden Eheleute Nina und Robert hatten sich in der Freitags-Folge der Serie heftig gezofft, im Rahmen des Streits stürzte Robert die Treppen hinunter. Seine (Ex)-Frau Nina wollte ihn noch festhalten, Roberts Tochter Brenda beobachtete die Szene im letzten Moment. Jetzt sind beide untröstlich. Robert muss wegen Hirnblutungen notoperiert werden. Während der OP beschuldigt Brenda Nina, ihren Vater die Treppe runtergeschubst zu haben. Nina weist das schockiert von sich und macht sich stattdessen Vorwürfe, dass sie Robert kurz vor dem Sturz sehr verletzende Dinge an den Kopf geworfen hat. Zu aller Erleichterung verläuft die OP gut und Nina hofft, dass sie sich bald mit Robert aussprechen kann. Leider wacht Robert nicht mehr aus der Narkose auf...Am Montag geht es für den regungslosen Robert direkt ins Krankenhaus wo Nazan schon auf ihn wartet. Die schockierte Nina und Roberts Tochter Brenda kommen natürlich mit.2330Am Morgen beginnt Denny, sich Sorgen um Lilli zu machen, weil sie nicht nach Hause gekommen ist. Völlig panisch ruft sie ihn schließlich an und teilt ihm mit, dass sie sich vor der Ami-Band im Bad des Hotels eingeschlossen hat und jetzt schreckliche Angst hat. Denny lässt keine Zeit verstreichen und macht sich mit Joe auf den Weg, um Lilli zu retten. Weil es im Body Burn vor allem an weiblicher Kundschaft mangelt, kommen Basti und Lukasz auf die glorreiche Idee, ein Promovideo zu drehen - ein sexy Sportclip mit heißen Jungs beim Training. Und wer könnte sich mit nacktem Oberkörper besser präsentieren als Stripper André! Ausnahmsweise springt Basti für die gute Sache über seinen Schatten und bittet ihn um Hilfe.Peinliche Situaion: Diego wird von Kevin aus dem Schlaf gerissen, weil dieser sich einen schlimmen Magen-Darm-Infekt eingefangen hat und sich in Diegos Zimmer vor Stella verstecken will. Sie darf Kevin auf keinen Fall in diesem Zustand sehen! Außerdem diese Woche um 18.10 Uhr: Sophia erfährt, dass die Kaffee-Ape, mit der sie vor ein paar Tagen so erfolgreich war, von ihrem ehemaligen Chef zum Verkauf angeboten wird. Sie würde das Gefährt liebend gerne kaufen und damit ein eigenes Geschäft aufziehen, aber leider ist das finanziell einfach nicht drin. Als Jan und Francesco das mitkriegen, haben sie Mitleid. Sophias Vater will eine Crowdfunding-Aktion bei ihren Freunden machen, aber das lehnt seine Tochter ab.Nachdem Bambi Sina aus Misstrauen hinterherspioniert hat, wagt sie entschlossen einen folgenschweren Alleingang… Als Benedikt glaubt, Jakob endlich los zu sein, hat der bereits andere Pläne. Doch Jakobs Rache endet in einem Kampf auf Leben und Tod. Jakob landet noch diese Woche zuerst auf dem OP-Tisch und dann im Koma.Lucie erfährt von Ina, dass Moritz tatsächlich Philips Herz in sich trägt und deshalb, ohne sich von ihr zu verabschieden, nach New York geflogen ist. Wird Lucie das verarbeiten können? Jenny arbeitet mit Ingo wie besessen, um für ihren Auftritt mit der Familie beim IKC fit zu sein. Derweil kann Maximilian in letzter Sekunde die Erpressung durch Niclas abwenden. Der Stress setzt ihm jedoch zu, deshalb sorgt sich Nathalie seine Gesundheit.Als Peter Merle bei der Bekämpfung des Apfelschorfs hilft, bittet sie ihn, Gunter gegenüber diskret zu sein. Während sie sich unbeobachtet glauben, kommt es zu einem Kuss, den Gunter sieht. Gunter glaubt nun, dass Peter der Trennungsgrund gewesen ist - und bietet Merle eine offene Beziehung an. Henning vermisst Astrid und das Familienleben. Astrid ist jedoch zu enttäuscht, um ihm eine weitere Chance zu geben. Als Henning Pia aus einer misslichen Situation hilft, bittet diese Astrid, es noch einmal mit Henning zu versuchen. Johanna ist empört, als sie hört, dass das Dachgeschoss verkauft werden soll. Ben und Tina glauben, sie habe Angst, die Rosenfamilie zu verlieren. Doch Johanna hat längst eigene Pläne. Judith gibt Alex die Schuld an der vermeintlichen Fehlgeburt. Und ihre Rechnung geht auf. Doch sie ist klug genug, den Druck nicht zu lange aufrechtzuerhalten. Claudia und Hannes werden im Tanzsaal eingeschlossen.Eva gibt vor Christoph zu, dass Werner und Robert ihn als Gesellschafter loswerden wollen. Als Robert davon erfährt, ist er maßlos enttäuscht von seiner Frau. Beim Taufgespräch mit Eva erscheinen ihm die Worte des Pfarrers über das Glück der Ehe so verlogen, dass er aus der Situation flieht. Michael ist sich André gegenüber sicher, bei Natascha keine Chance mehr zu haben. Die sucht indes auf der Alm nach einer seltenen Heilpflanze für eine Salbe und findet sie tatsächlich! Doch als sie einen Zweig von der Pflanze pflücken will, stürzt sie unglücklich.Vergangene Woche gab «GZSZ» bekannt, dass die Figur Tanja im Sommer für einige Episoden zurück in den Kolle-Kiez kommt. Tanja ist die Tochter von Maren. Jetzt wurde bekannt, dass auch Lucy Cöster, Tochter von Marens Ehemann Alex, im Sommer für eine Gastrolle zurückkehrt. Tkotsch bestätigte dies auf ihrer Homepage. Was wohl der Anlass ist, dass RTL die Cöster-Family wieder zusammentrommelt?