Neuer Anlauf: «Kingdom Hearts» soll in Serie gehen

Ein Disney-Mega-Crossover wechselt das Medium: Die Spiele-Reihe wird als Serie adaptiert.

Zuletzt brodelte es in der Gerüchteküche, nun melden sich erstmals glaubwürdigere Quellen zu Wort: Im Hause Disney wird aktuell an einer-Serie gearbeitet. Das erfolgreiche «Kingdom Hearts»-Franchise ist eine Reihe von Videospielen aus dem Hause Square Enix, in dem ein komplexer, dramatischer Mythos gesponnen wird, in dem neben neuen Helden- und Schurkenfiguren auch zahlreiche alte Bekannte aus der Disney-Welt eine Rolle spielen. Die Reihe umfasst drei zentrale Titel sowie mehrere Spin-offs und auch einige Neuauflagen alter Titel. Der jüngste Eintrag in die «Kingdom Hearts»-Saga erschien 2019 für die PlayStation 4 und Xbox One und spielt unter anderem in Winnie Puuhs Hundert-;Morgen-Wald, dem «Die Eiskönigin»-Königreich Arendelle und in der verwunschenen Karibik, wie wir sie aus «Pirates of the Caribbean» kennen.Allein zwei Wochen nach Verkaufsstart wurden über fünf Millionen Kopien von «Kingdom Hearts III» losgeschlagen. Branchenkenner Skyler Shuler bestätigte nun via Twitter, dass «Kingdom Hearts» als computeranimierte Serie in Entwicklung ist. Die Serie entsteht für Disney+ Schon vor einigen Jahren befand sich eine Animationsserie auf Basis von «Kingdom Hearts» in Entwicklung: Im Fahrwasser des ersten «Kingdom Hearts»-Spiels, das 2002 für die PlayStation 2 entwickelt wurde, wurde bei Walt Disney Television Animation ein Serienkonzept ausgearbeitet. Verantwortlich war Produzent Seth Kearsley, der später für Warner «The Looney Tunes Show» inszenieren und für Illumination Entertainment den Look von «Pets» ► entwerfen sollte. Nach anfänglichen inhaltlichen Unstimmigkeiten darüber, wie sehr bekannte Disney-Figuren und wie sehr neu erdachte Teile des «Kingdom Hearts»-Spieluniversums im Fokus stehen sollten, ist das Projekt allerdings im Sande verlaufen.