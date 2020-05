Bitter: Zweite «The Mole»-Folge hält ordentliche Auftaktergebnisse nicht

Quotennews

Die Produktion fiel somit weit unter den Senderschnitt. Die Suche nach dem Maulwurf, gezeigt in Sat.1, musste sich sogar von einem sehr populären Kabel-Eins-Film überholen lassen.

Nicht aufgepasst? Einen kleinen technischen Fehler gab es am Mittwoch während der Ausstrahlung von «The Mole»: Sat.1 blendet mehrfach pro Sendung ein, wen die Zuschauer in ihrer Online-Abstimmung gerade für den Maulwurf halten. Gegen 21.45 Uhr baute sich diese Grafik aber nur halb auf; und blieb auch so mehrere Minuten stehen. Sie verdeckte somit einen Teil des Bildes...

Rückschlag für den Münchner Sender Sat.1: Die neue Strategie-Spielshowhat sich in ihrer zweiten Ausstrahlungswoche ein gutes Stück davon entfernt, wirklich ein Erfolg zu werden. Sah dies in der ersten Woche noch gar nicht so schlecht aus (die Produktion aus dem Hause Fabiola lief vor neun Prozent der Umworbenen) an, landete die zweite Folge am Mittwoch ab 20.15 Uhr nun bei klar schwächeren 6,7 Prozent Marktanteil. Die in Argentinien entstandene Ausgabe verlor gegenüber der Vorwoche satte 0,43 Millionen Zuschauer und landete nun noch bei 1,13 Millionen Zusehern.Somit landete Sat.1 am Mittwoch sogar hinter den Kollegen von Kabel Eins. Dort schnitt zur besten Sendezeit der Filmklassikerunglaublich erfolgreich ab. Mit 9,6 Prozent Marktanteil belegte er in der Zielgruppe Platz zwei hinter ProSieben . Insgesamt kam die Verfilmung am Mittwoch auf 1,47 Millionen Seher. Zurück aber zu Sat.1:Noch schwächer lief es für den Münchner Sender dann zwei Stunden später, als ab 22.15 Uhr einezu sehen war. Die Quoten gingen hier auf 4,7 Prozent Marktanteil zurück. Die gemessene Reichweite lag bei noch 0,73 Millionen. Am Vorabend gibt es zudem weiterhin nur einen (kleinen) Lichtblick.hält sich um 18 Uhr auf ordentlichem Niveau. Die dritte Folge der Neuauflage kam am Mittwoch auf 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe – den zweitbesten Wert in dieser Woche. 0,97 Millionen Leute schauten zu.Das erfolgreichste Sat.1-Nachmittagsprogramm war derweil das um 15 Uhr gezeigte. Die Scripted-Reality von filmpool bescherte dem Münchner Privatsender im Schnitt 11,7 Prozent Marktanteil. 1,08 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu.