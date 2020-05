Amazon bestellt mehr von «Upload»

US-Fernsehen

Die Serie wird von Greg Daniels umgesetzt.

Erfolg für Amazon Prime Video? Der Streamingdienst hat die Anfang Mai gestartete Serienun um eine zweite Staffel verlängert. Die Geschichte findet in naher Zukunft statt, wo Menschen in ein virtuelles Leben nach dem Tod ihrer Wahl "hochgeladen" werden können. Sie folgt einem jungen App-Entwickler, Nathan Brown (Robbie Amell), der nach einem Autounfall am Steuer im Krankenhaus landet und schnell über sein Schicksal entscheiden muss. Nach einer überstürzten Beratung mit seiner oberflächlichen Freundin Ingrid (Allegra Edwards) entscheidet er sich dafür, in das luxuriöse virtuelle Jenseits ihrer Familie, dem "Lakeview" der Firma Horizen, hochgeladen zu werden.«The Office»- und «Parks and Recreation»-Schöpfer Greg Daniels steht hinter dem Format. Er sagte nun: "Ich freue mich darauf, eine großartige Beziehung mit den Amazonas-Studios und dieser wunderbaren Besetzung fortzusetzen und herauszufinden, was neben Nora und Nathan und Ingrid und ihrer Welt von 2033 geschieht."Quotenmeter.de-Autor Sidney Schering lobte die Produktion als " intelligent, albern und spannend ".