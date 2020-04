Neue «Bachelor»-Show für den Sommer

US-Fernsehen

Der TV-Sender ABC blickt in wenigen Monaten auf die besten Stellen der Sendung zurück.

Angesichts der Coronavirus-Pandemie, aufgrund derer die Produktion der kommenden Staffel von «The Bachelorette» Anfang dieses Frühjahres eingestellt wurde, hat das Network ABC eine neue Idee für den Sommer. Mit einem neuen Format wird man auf die besten Geschichten des Hit-Formates zurückblicken.Am 8. Juni 2020 findet die Premiere der zehn-teiligen Sendung «The Bachelor: The Most Unforgettable – Ever!» statt. Die Sendung blickt auf 18 Jahre des «Bachelor»-Franchises zurück. Die Laufzeit hat es in sich: Jede der dreistündigen Episoden deckt eine ganze Staffel aus den Archiven der Dating-Show ab und beleuchtet einige der verheerendsten Rosenzeremonien, leidenschaftlichen Anträge und dramatischen Trennungen.„Wir wollen der «Bachelor»-Nation wirklich etwas zum Anschauen geben, und sofort gab es dieses Geschrei und den Wunsch unserer Fans, alte Staffeln anzuschauen“, erzählte Moderator Chris Harrison dem Branchenmagazin „Variety“. Harrison wird die Episoden von der berühmten «Bachelor»-Villa moderieren, die nur fünf Autominuten von seinem eigenen Haus in Los Angeles entfernt ist.