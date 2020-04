Prinz Harry steht für «Thomas, die kleine Lokomotive» vor der Kamera

England

Der englische Nachfolger der Königsfamilie wird für Channel 5 und Netflix ein Special moderieren.

Bei der englischen Königsfamilie wird es nicht ruhig. Nach einem Fernsehspecial der Sussex, der Verpflichtung von Duchess of Sussex Meghan Markle als Sprecherin einer Dokumentations-Reihe, steht nun auch wieder Prinz Harry vor der Kamera. Am 1. Mai wird in den Vereinigten Staaten von Amerika ein neues Special von «Thomas, die kleine Lokomotive» aufgeführt, die Prinz Harry einsprechen wird.Harry stellt die Episode mit dem Titel „Thomas und Freunde“ vor, in der unter anderem Prinz Charles und König Elizabeth II als animierte Charaktere auftreten. Das Abenteuer spielt zu einer Zeit, in der der Prinz von Wales noch ein Junge war. Die Lokomotive bringt Sir Topham Hatt, einen Kontrolleur der Eisenbahn, zum Buchkingham Palace. Die Folge wird am 2. Mai auch im Vereinigten Königreich beim Channel 5-Ableger „Milkshake“ ausgestrahlt.„«Thomas, die kleine Lokomotive» war in den vergangenen 75 Jahren für so viele Familien ein tröstliches, vertrautes Gesicht – er unterhält, erzieht und inspiriert Kinder durch spannende Geschichten und Charaktere zu wichtigen Themen“, so Prinz Harry.