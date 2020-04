«LUKE! Die Schule und ich» überzeugt nach wie vor, Faisal Kawusi nicht

Quotennews

Zweigeteiltes Bild am Freitagabend bei Sat.1: Lukes Schul-Show läuft weiterhin gut, Faisal Kawusi ist mit seiner Late-Night dagegen weiterhin viel zu schwach unterwegs.

Mit seiner Quarantäne-Vorabendshow hat Luke Mockridge bei Sat.1 zuletzt quotenmäßig nicht überzeugen können, auf seine Primetime-Showist aber weiterhin Verlass:Runde elf Prozent Marktanteil standen am Freitagabend zu Buche. Nur um ein Haar scheiterte das Format an der Millionenmarke bei den wichtigen 14- bis 49-Jährigen, bei 0,99 Millionen lag die entsprechende Sehbeteiligung. Damit lief es ähnlich gut wie vor einer Woche, als das Format mit 11,3 Prozent zurückgekehrt war. 1,66 Millionen Zuschauer waren insgesamt zugegen, lediglich 50.000 Zuseher gingen damit binnen Wochenfrist abhanden.dagegen hat nach wie vor mit Problemen zu kämpfen: Mit nur 5,7 Prozent Marktanteil setzte es ein neues Tief in der Zielgruppe, nachdem die neue Staffel vor einer Woche schon mit nur 6,9 Prozent gestartet war. Gegen die «heute-show» hatte Sat.1 einfach keine Chance . Bloß 0,68 Millionen Menschen sahen ab 22.30 Uhr zu, das waren 170.000 weniger als vor einer Woche. Mit 6,9 und 6,5 Prozent versagten danach auch aufgewärmte-Sketche. Am Vorabend hat ausgerechnetmit 6,0 Prozent am „besten“ abgeschnitten, denn die Crime-Dokussowiehaben im Vorfeld sogar lediglich 5,2 bzw. 4,1 Prozent eingefahren.