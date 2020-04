Schluss mit Rätselraten: ProSieben verrät, wer Stefan Raabs «ESC»-Ersatz moderiert

TV-News

Das Moderationsteam hat bereits sowohl ProSieben- als auch «ESC»-Erfahrung: Conchita Wurst und Steven Gätjen werden durch die Musikshow führen.

„ Conchita und Steven sind die perfekte Wahl für einen großen, musikalischen Abend. Conchita begeisterte Millionen Menschen mit seinem ESC-Auftritt und gewann den Contest. Niemand steht besser für diesen europäischen, musikalischen Gedanken. Steven ist auf den großen Galas dieser Welt zu Hause und der perfekte Gastgeber mit herausragender Live-Erfahrung. ” ProSieben-Chef Daniel Rosemann

Bislang machte ProSieben ein Geheimnis daraus, wer am Samstag, den 16. Mai 2020, durch denführen wird. Das führte im Netz zu allerlei Spekulation – selbst im offiziellen ProSieben-Podcast «Willkommen beim Privatfernsehen» wurde gemutmaßt, dass Showproduzent Stefan Raab den «ESC»-Ersatz präsentieren könnte. Nun aber macht ProSieben mit diesem Rätselraten ein Ende: Die große Musikgala wird von Conchita Wurst und Steven Gätjen moderiert. Beide sind schon Teil der ProSieben-Familie: Conchita wirkte an der Drag-Queen-Show «Queen of Drags» mit, Steven Gätjen ist unter anderem Oscar-Berichterstattungs-Urgestein und war lange Zeit «Schlag den Raab»-Gastgeber.Auch mit Live-Musikshows in Zeiten von Corona hat Steven Gätjen Erfahrung: Er präsentierte zusammen mit Joko Winterscheidt das «Das große Wohnzimmer-Festival». Darüber hinaus bringt er «ESC»-Erfahrung mit: 2011 kommentierte er beim «Eurovision Song Contest» ein Halbfinale. Drei Jahre später gewann Conchita den «ESC» für Österreich.Und so läuft die Raab-Produktion «Free European Song Contest» ab: Unter Berücksichtigung aller aktuellen gesetzlichen Auflagen sowie der Vorgaben der Gesundheitsbehörden werden in Köln nacheinander prominente Musiktalente für ihr Herkunftsland antreten. Am Ende vergibt das TV-Publikum Punkte und kürt so den ersten Sieger des neuen, freien europäischen Songwettbewerbs.