Wow: «Haus des Geldes» geht durch die Decke

VOD-Charts

Das spanische Netflix-Original legt mit Start der vierten Runde atemberaubende Abrufzahlen hin. Und auch in den Quartalscharts mischt es ordentlich mit – auch wenn dort unter anderem «Star Trek: Picard» noch besser abschneidet.



Original vor Ableger

Es gibt "Start nach Maß", es gibt den gern ausgerufenen Spitzenstart und dann gibt es 20,5 Millionen Bruttokontakte in einer einzigen Woche: Die spanische Netflix-Serie, auch bekannt als «Money Heist» oder «La casa de papel», spielt in letztgenannter Dimension mit. Die von Álex Pina erdachte Serie kam ab dem 3. April 2020, dem Starttag der acht neuen Episoden, allein in Deutschland innerhalb einer Woche auf umwerfende 20,5 Millionen Abrufe brutto bei Netflix. Das besagen die Daten des Marktforschungsunternehmens Goldmedia, das sich auf die Untersuchung des Streamingmarktes spezialisiert hat. Somit stellt die Ganovenposse selbst den bombastischen Start der Fantasyserie «The Witcher» in den Schatten Weit, weit abgeschlagen auf Platz zwei der Wochencharts:mit brutto 5,89 Millionen Interessenten. Hinter der Thrillerserie landet im jüngsten VOD-Ranking die Anwaltsseriemit 3,97 Millionen Bruttokontakten. Denkbar knapp dahinter platzieren sich(mit 3,96 Millionen Serienfans) und die hierzulande exklusiv bei Amazon abrufbare Sci-Fi-Serie(3,87 Mio.), während sich das größte Zugpferd von Disney+ auf dem sechsten Rang befindet:kam in der Zeit vom 3. bis zum 9. April auf 2,98 Millionen «Star Wars»-Fans, die für diese Serie Disney+ angeworfen haben.Rang sieben schnappt sich unterdessen ein moderner Serienklassiker:mit Bryan Cranston lockte brutto 2,95 Millionen Interessenten an die Bildschirme – womit sich das packende Drama dicht vor seinem Ablegerplatziert. 2,93 Millionen Serienfans streamten das Bob-Odenkirk-Vehikel. Der gesellschaftskritische Netflix-Film(auch bekannt unter dem englischen Titel «The Plattform») holte derweil 2,45 Millionen Menschen an die Bildschirme., ein weiteres Netflix-Original, rundet die Wochencharts mit 2,43 Millionen Bruttokontakten ab.