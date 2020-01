«The Witcher» lässt Netflix heiß laufen

VOD-Charts

Die Fantasyserie schreibt aktuell wahrlich sensationelle Zahlen. Aber auch Michael Bays «6 Underground» lockt weiterhin viele Menschen zu Netflix.

In der sogenannten "Zeit zwischen den Jahren" wurde in vielen Haushalten lang und ausführlich gestreamt: Wie das Marktforschungsunternehmen Goldmedia vermeldet, brachten es allein in den zurückliegenden sieben Tagen fünf Produktionen auf jeweils mehr als fünf Millionen Bruttokontakte. Zum Vergleich: Oftmals gelingt es nur einer Serie pro Woche, so viele Aufrufe zu generieren. Der Mega-Hit unter den großen Streaminghits ist dabei aktuell die Netflix-Fantasyserie: Mit sensationellen 16,7 Millionen Bruttokontakten überschattet das Format jegliche Konkurrenz.Auch auf Rang zwei findet sich ein Netflix-Exklusivtitel, nämlich der Stalker-Thriller, an den sich brutto 8,37 Millionen Serienfans haben fesseln lassen. Mit Abstand folgt auf dem Bronzeplatz die populäre Sitcom. Sheldon, Leonard, Penny, Raj, Howard und Co. lockten in den vergangenen sieben Tagen brutto 5,70 Millionen Streaminguser an die Endgeräte. Somit setzt sich die Chuck-Lorre-Produktion denkbar knapp vor die Abenteuerserie, die 5,69 Millionen Bruttokontakte zählt.Auf dem fünften Platz findet sich wieder eine Sitcom: Kevin James' Kulterfolglockte brutto 5,62 Millionen Menschen an einen Streamingdienst ihrer Wahl. Michael Bays Actionspektakelderweil ließ 4,21 Millionen Freundinnen und Freunde der gepflegten Explosion Netflix ansteuern. Das genügt, um den Film hauchdünn an(4,19 Millionen Bruttokontakte) vorbeizuschieben. Die erste VOD-Top-Ten des Jahres schließen letztlich Steven Knights britische Sitcom(2,86 Mio.) und die Horror-Anthologieserie(2,85 Mio.) von Ryan Murphy ab.