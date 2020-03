Kann 007 die «Hobbit»-Reihe bezwingen?

Film-Check

Teil eins und zwei des «Hobbits» machten an den vergangenen Sonntagen das Rennen. Das große Finale bekommt es nun mit Daniel Craigs Parade-«Bond» und den DC-Schurken aus dem «Suicide Squad» zu tun.

«Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere», RTLZWEI, 20.15 Uhr

«James Bond 007 - Skyfall», RTL, 20.15 Uhr

«Suicide Squad», ProSieben, 20.15 Uhr

Nachdem die Zwerge, angeführt von Thorin Eichenschild, den einsamen Berg erreicht und ihre Heimat und ihren Schatz vom bösen Drachen Smaug zurückgefordert haben, bricht dieser wutentbrannt auf, um aus Rache die Seestadt Esgaroth zu zerstören. Deren Bewohner suchen daraufhin Unterstützung bei Zwergenkönig Thorin, doch dieser verweigert ihnen jegliche Hilfe. Wie schon damals sein Großvater verfällt auch er der Drachenkrankheit - einer wahnhaften Gier nach Macht und Gold. Seine Sturheit führt schließlich zu einem schrecklichen Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen. Als Bilbo versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln, fällt auch er beim Anführer der Zwerge in Ungnade. Auch der Zauberer Gandalf kann Thorin nicht zur Vernunft bringen. Allerdings wartet mit Sauron und seiner mächtigen Armee von Orks bereits eine weitaus dunklere Bedrohung auf die Bewohner von Mittelerde. Sie können ihrer Vernichtung nur entgehen, wenn sie ihre Konflikte beilegen. Die Schlacht der fünf Heere beginnt... Hier geht es zur Kritik des abschließenden Teils der «Hobbit»-Trilogie. James Bond und seine Kollegin Eve werden darauf angesetzt, eine Festplatte mit Geheimdaten vom Auftragsmörder Patrice zu beschaffen, mit der die Identitäten aller Agenten aufgedeckt werden können. Bei einem Schusswechsel wird Bond getroffen und fällt vom Zug in einen Fluss. Er wird für tot gehalten und M soll wegen ihres Versagens durch Gareth Mallory ersetzt werden. Doch Bond, der nur untergetaucht war, kehrt nach London zurück und steht ihr bei. Seine Suche nach Patrices Auftraggeber führt ihn nach China: Als er dem Drahtzieher dicht auf den Fersen ist, wird er von dessen Handlangern festgenommen. 007 entdeckt, dass der Terrorist Raoul Silva kein Unbekannter ist: Er selbst war MI6-Agent unter M und will sich an ihr rächen. Um M zu schützen, bringt 007 sie ins schottische Hochland zu seinem Elternhaus «Skyfall» und lockt Silva in einen Hinterhalt. Ob sein Plan gelingt? Die Kino-Kritik zum Film gibt's hier. Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie als Superschurken in einer spektakulären DC-Comicverfilmung: Was soll man tun, wenn eine bisher ungeahnte Macht die Menschheit bedroht? Die bösesten der Bösen zu einer Task Force rekrutieren und sie die Welt retten lassen! Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was ihnen befohlen wird ... Hier geht es zu unserer Kino-Kritik. An den vergangenen beiden Wochenenden konnten der erste und zweite Teil von Peter Jacksons «Hobbit»-Trilogie das Rennen für unsere Empfehlung machen. Im neuen Blockbuster-Battle hat es die Welt von Mittelerde aber mit einem echten Kult-Agenten zu tun.kommt bei Kritikern und Zuschauern sehr gut an. Sehr viele sind der Meinung es ist Daniel Craigs bestes Abenteuer in der Rolle des britischen Agentens mit der Lizenz zum Töten, so sah es auch unser Kritiker Sidney Schering zum Kinostart vor acht Jahren. «Skyfall» ist vielschichtiger Hinsicht ein packendes Erlebnis und unsere Blockbuster-Empfehlung am Sonntagabend.