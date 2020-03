Original-«Charmed» mit mauen Quoten

Quotennews

Nach der Neuauflage strahlt der Frauensender sixx jetzt auch am Donnerstag die Nachmittagsserie aus.

Der Frauensender sixx startete am Donnerstagabend um 20.15 Uhr die Wiederholung der Serie. Der Pilotfilm aus dem Jahre 1998, in dem Alyssa Milano, Holly Marie Combs und Shannen Doherty mitspielten, erzielte 0,17 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 0,9 Prozent und somit deutlich unter dem Senderschnitt. Im Anschluss setzte der Sender auf eine weitere Folge, die 0,22 Millionen Zuschauer erreichte.Der Marktanteil bei den Umworbenen verbesserte sich auf 1,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchten beide Folgen 0,10 und 0,13 Millionen Zuschauer. Bereits im Nachmittagsprogramm ist die Serie ein großer Erfolg. Am Donnerstag erreichten vier Folgen, die zwischen 13.50 und 17.30 Uhr gesendet wurden, fantastische Werte. Die ersten zwei Episoden, zwei Reruns vom Vortag, unterhielten 0,09 und 0,14 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen standen tolle 1,9 und 2,8 Prozent auf dem Papier.Ab 15.40 Uhr strahlte sixx die Episoden sieben und acht der fünften Runde aus. Mit 0,18 und 0,22 Millionen Zuschauern kann der Frauensender sehr zufrieden sein. In der Zielgruppe erreichte die amerikanische Fernsehserie zunächst 3,1, dann sogar 3,2 Prozent Marktanteil.