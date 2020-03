Primetime-Check

Wie lief die Primetime am Mittwoch für die Corona-Informationen im Ersten und bei RTL? Und wie lief der VOX-Serienabend?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 57,5%

14-49: 61,7%

Ein weiteresüber Corona erreichte im Ersten 8,96 Millionen Wissbegierige. Das glich zur besten Sendezeit 23,5 Prozent Marktanteil insgesamt. 2,79 Millionen Jüngere führten wiederum in ihrer Altersgruppe zu sensationellen 23,3 Prozent.schloss danach mit 5,89 Millionen Fernsehenden an, darunter befanden sich 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit kamen starke 17,6 Prozent bei allen und tolle 8,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren zusammen.holte danach 11,6 und 7,7 Prozent, dierundeten den Abend mit erneut 11,6 und 8,9 Prozent ab. Das ZDF lockte mit6,03 Millionen Neugierige zu sich, darunter befanden sich 1,37 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit wurden sehr gute 16,8 und sehr beeindruckende 12,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Dasschloss mit 17,9 und 15,2 Prozent Marktanteil an, danach kamauf 18,4 und 14,8 Prozent Marktanteil. Das Magazin erreichte alles in allem 4,44 Millionen Menschen.erreichte mit einem langen Corona-Spezial 2,61 Millionen Wissbegierige. Das entsprach akzeptablen 8,3 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe wurden tolle 15,6 Prozent erreicht.bescherte Sat.1 2,46 Millionen Interessenten und somit eine Sehbeteiligung von tollen 7,9 Prozent. Bei den Werberelevanten standen tolle 10,7 Prozent Marktanteil auf dem Zettel. Kabel Eins erreichte mit1,21 Millionen Filmfans. Mit 3,5 Prozent lief es insgesamt akzeptabel, bei den Umworbenen waren mäßige 4,4 Prozent drin.schloss mit sehr guten 4,5 und tollen 7,1 Prozent an.ProSieben setzte ab 20.15 Uhr auf pompöse Actionunterhaltung:lockte 1,17 Millionen Fernsehende an, das glich mäßigen 3,8 Prozent Marktanteil insgesamt. In der Zielgruppe wurden maue 7,7 Prozent eingefahren. RTLZWEI eröffnete seinen Abend mit, was 0,83 Millionen Neugierige erreichte.schloss mit 0,71 Millionen an, bevorauf 0,54 Millionen kam. Bei den Werberelevanten standen magere 3,2, 3,3 und 2,7 Prozent an. Zwei Folgenfloppten mit 0,55 und 0,48 Millionen Serienfans bei VOX . Auch in der Zielgruppe lief es mit 2,2 und 2,6 Prozent Marktanteil mies.folgte mit 0,37 Millionen Interessenten und mickrigen 1,7 Prozent bei den Umworbenen.