Coronavirus: «Maybrit Illner» mit bestem Marktanteil (14-49) seit 2018

Quotennews

Das ZDF punktete zuvor zur besten Sendezeit auch schon mit dem Finale von «Unterleuten».

Die deutsche Bevölkerung ist in Sorge? Drohen auch hierzulande bald „italienische Verhältnisse“; also das vollkommene Erliegen des öffentlichen Lebens? Das ZDF zeigte am Donnerstag ab kurz nach halb elf Uhr abends einen-Talk, der über die Ausbreitung des neuartigen Virus sprach. Mit 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Gesprächsrunde sehr starke Quoten. Für die ZDF-Sendung war es der beste Wert seit Juni 2018 – damals lief eine Ausgabe des Formats übrigens nach der Fußball-WM und hielt einige Sportfans noch bei der Stange. Insgesamt kam der Corona-Talk nun auf 3,23 Millionen Zuschauer und sehr gute 17,7 Prozent Marktanteil. Das war ein außergewöhnlich hoher Wert, allerdings nur der zweitbeste in diesem Jahr.Mit noch 1,68 Millionen Zuschauern (16,8%) war auch eine neue-Ausgabe direkt im Anschluss sehr gefragt. Die Talkshow aus Hamburg startete um 23.40 Uhr und war erst um wenige Minuten nach ein Uhr beendet.Zur besten Sendezeit ging im ZDF derweil, ein Dreiteiler, zu Ende. Ab 20.27 Uhr ausgestrahlt, kam der 90-Minüter auf 5,85 Millionen Zuschauer. Die beiden vorherigen Teile hatten 6,54 und 5,91 Millionen Zuschauer in ihren Bann zogen. Bei den Leuten ab drei Jahren wurden zunächst 21,0, dann 19,5 und am Donnerstag schließlich 18,9 Prozent Marktanteil gemessen. Somit lagen alle drei Teile sehr weit über der sonst üblichen ZDF-Norm.