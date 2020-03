Neue Sat.1-Ermittlershows werden auch am Samstag laufen

TV-News

Der Privatsender baut sein Vorabend-Line-Up am Wochenende um.

Sat.1 wird seine neuen Ermittler-Formate, also, ein Ableger von «Niedrig und Kuhnt», sowiemit Personen, die aus «Auf Streife» bekannt sind, ab Ende März auch am Wochenende ausstrahlen. Ebenfalls ab Ende März laufen die Erstausstrahlungen der Produktionen in der 18-Uhr-Stunde werktags.Beginnend am 28. März, ein Samstag, plant Sat.1 um 17 Uhr «Richter & Sindera»-Doppelfolgen in allen Haushalten, die zu dieser Zeit nicht mit Regionalnachrichten beliefert werden. Um 18 Uhr sollen sich zwei Re-Runs von «Grünberg und Kuhnt» anschließen. Um 19 Uhr bleibt mit dem Reisemagazin «Grenzenlos» ► alles beim Alten.Bisher zeigt Sat.1 samstags zwischen 17 und 19 Uhr zwei Wiederholungen von «Auf Streife – Die Spezailisten». Diese Sendung wird auch werktags um 18 Uhr von den Ermittler-Formaten abgelöst. Am Samstagvorabend holte das Format in der Regel zwischen fünf und sechs Prozent bei den klassisch Umworbenen, also keine herausragenden Ergebnisse.