«Peter Hase» folgt in James Bonds Fußstapfen: Noch ein Film wird aus Coronavirus-Angst verschoben

Ein flauschiger Hase hoppelt dem Oster-Filmgeschäft davon: Sony Pictures verschiebt «Peter Hase 2».

James Bond hat es vorgemacht, Peter Hase tut es ihm nun gleich: Nachdem schon der Kinostart des fünften Daniel-Craig-Bond-Abenteuers «Keine Zeit zu sterben» im Zuge der Coronavirus-Panik um mehrere Monate verschoben wurde , weicht nun auch die Familienkomödieauf einen späteren Starttermin aus. Ursprünglich sollte der Film mit Rose Byrne, Domhnall Gleeson und David Oyelowo bereits Ende dieses Monats in die Kinos kommen – der deutsche Start wurde schon längst auf den 26. März 2020 angesetzt. Doch wie 'The Hollywood Reporter' mitteilt, soll die Fortsetzung des Überraschungserfolgs «Peter Hase» neuen Plänen zufolge weltweit erst im August anlaufen.Der erste Teil nahm 2018 über 320 Millionen Dollar weltweit ein, darunter befanden sich Einnahmen in der Höhe von 56,3 Millionen Dollar aus dem Vereinigten Königreich, 26,5 Millionen Dollar aus dem derzeit abgeriegelten chinesischen Kinomarkt und 12,3 Millionen Dollar aus Frankreich, wo momentan partiell Kinoschließungen vorgenommen werden. In Deutschland kam der erste Teil auf 12,1 Millionen Dollar und Italien, wo aktuell sämtliche Kinos geschlossen sind, steuerte immerhin über drei Millionen Dollar zum Gesamtergebnis bei.Und darum geht es in «Peter Hase 2»: Bea, Thomas und die Hasen haben eine glückliche Patchworkfamilie gegründet, aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Als er sich auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine Familie alles riskiert, um ihn wiederzufinden, muss Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein will ...