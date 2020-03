Judy Sheindlin beendet «Judge Judy» nach 25 Staffeln und kommt mit neuer Show zurück

US-Fernsehen

Die erfolgreiche US-amerikanische Scripted-Reality Gerichtsshow mit Judy Sheindlin wird eingestellt, bekommt aber mit «Judy Justice» eine Nachfolgershow.

Die pseudo-dokumentarische Gerichtsshowmit Richterin Judy Sheindlin kommt nach 25 Staffeln zu einem Ende. Die beliebteste Gerichtssendung in den USA, die bereits drei Emmys gewonnen hat, hatte ihre Premiere im September 1996 beim Sender CBS. In jeder Episode werden fiktive Fälle aus dem Bereich des Strafrechts präsentiert, über die Judy Sheindlin richtet. Am Montag verkündete die Schauspielerin in der Sendung «The Ellen DeGeneres Show», dass die 25. Staffel, die erstmals vom Herbst dieses Jahrs bis zum Frühling 2021 ausgestrahlt wird, gleichzeitig auch die letzte sein wird.Der Sender CBS wird somit in Zukunft noch Wiederholungen der beliebten Gerichtsshow ausstrahlen, während Judy Sheindlin noch nicht genug hat und sich einem neuen Projekt widmet. Ihre neue Sendungist bereits in Vorbereitung, auch wenn noch nicht viel darüber bekannt ist. Unklar ist, ob es sich um das gleiche Konzept wie bei «Judge Judy» handelt und bei welchem neuen Sender die Show zu sehen sein wird.Die 77-Jähirge Richterin und Schauspielerin ist der bestbezahlte TV-Star im US-amerikanischen Fernsehen. Sie verdient im Jahr 47 Millionen US-Dollar für ihr Auftreten in «Judge Judy», was sich täglich rund neun Millionen Zuschauer anschauen. 2017 verkaufte sie außerdem die Rechte für mehr als 5.200 Stunden der Serie an CBS, die dafür fast 100 Millionen US-Dollar bezahlten. Später wurde sie verklagt, da sie angeblich 4,75 Millionen US-Dollar der Einnahmen von zwei Produzenten einbehalten hatte, die vor über zwanzig Jahren beim Start der Serie geholfen hatten.