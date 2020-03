Kabel Eins punktet mit «Eureka»

Quotennews

Die fast schon vergessene US-Serie bescherte den Münchnern am Morgen wunderbare Werte.

Für den Münchner TV-Sender Kabel Eins war der Sonntag ein sehr passabler TV-Tag: Die Primetime-Ausstrahlung vonbescherte dem Kanal im Schnitt 1,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, bei den Jungen standen 4,8 Prozent Marktanteil zu Buche. Am Vorabend, ab 18.15 Uhr, holte4,9 Prozent bei den Jungen, eine Stunde später kam eine weitere Folge des Gastronomen-Wettstreits noch auf 4,1 Prozent.Hohe Quoten fuhr Kabel Eins zudem am Sonntagmorgen ein. Zwischen 5.15 und 9.25 Uhr wiederholte der Sender fünf Episoden der einstigen und inzwischen beendeten US-Serie. 5,6 und 6,5 Prozent Marktanteil bei den Jungen wurden bei den ersten beiden Ausgaben gemessen. Zur Frühstückszeit stiegen die Werte schließlich auf 8,0 und 8,7 Prozent, ehe die fünfte Episode am Morgen auf 5,1 Prozent Marktanteil kam.Die ermittelten Reichweiten im Gesamtmarkt lagen bei 0,13 Millionen ab 5.15 Uhr, stiegen ab 7.40 Uhr aber auf 0,19 Millionen und erreichten ab 8.30 Uhr schließlich sogar 0,21 Millionen.