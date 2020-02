Trotz ausbaufähiger Quoten: RTL bleibt verschmitzt

TV-News

Die Impro-Comedy «Hotel Verschmitzt» wird in eine dritte Runde gehen.

Bis zu 18,3 Prozent Marktanteil holte die RTL-Impro-Comedyshowim Spätherbst 2018. Dann diese Zahlen knüpfte die zweite Staffel im Sommer 2019 zwar nicht an (gemessen wurden zwischen 7,4 und 10,1% in der Zielgruppe), aber dennoch hat der Privatsender neue Folgen des Formats in Auftrag gegeben. Nach Quotenmeter-Informationen werden Ende April und Anfang Mai insgesamt sechs neue Ausgaben des Late-Prime-Formats hergestellt.Am Konzept ändert sich wenig. Die Serie kreiert weiterhin lustige Situationen, die allesamt in einem Hotel spielen. Haupt-Akteur ist Ralf Schmitz, der zur Zeit bei RTL Quotenerfolge mit «Take Me Out» feiert.Als Spielleiter bleibt Frank Buschmann dem Format erhalten. Er ist es, der den Akteuren diverse Anweisungen auf die Ohren flüstert. Ein Sendetermin für die dritte Staffel von «Hotel Verschmitzt» steht zwar noch nicht fest, der Sommer aber gilt als wahrscheinlich.