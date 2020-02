Mit Basler und Rosin: «Schlag den Star» holt beste Quoten seit einem Jahr

Quotennews

ProSieben ist dem Primetime-Sieger RTL mit einer neuen Ausgabe von «Schlag den Star» auf die Pelle gerückt.

Bisherige Quoten von «Schlag den Star» 09/19: 1,10 Mio. / 11,3 %

11/19: 1,57 Mio. / 14,3 %

12/19: 1,27 Mio. / 12,2 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils samstags, 20.15 Uhr bei ProSieben)

Ex-Fußballer Mario Basler und TV-Koch Frank Rosin haben am Samstag für steigende Quoten beigesorgt: In der werberelevanten Zielgruppe wurde ein Marktanteil in Höhe von 16,1 Prozent eingefahren. Zuletzt lief es im Februar 2019 mit 16,4 Prozent besser für die Live-Spielshow, damals traten Tim Mälzer und Sasha gegeneinander an.Ein guter zweiter Platz war für ProSieben somit an diesem Samstag drin: Marktführer RTL war mit «DSDS» und «Take Me Out» nicht weit von ProSieben entfernt, 18,2 sowie 17,2 Prozent standen für die beiden Formate zu Buche.1,12 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten die neueste «SdS»-Ausgabe, auch hier muss man bis in den Februar vergangenen Jahres zurückgehen, um eine leicht höhere Reichweite vorzufinden (1,15 Millionen). Auch beim Gesamtpublikum ging es bergauf: Die absolute Zuschauerzahl lag bei 1,96 Millionen, im Vergleich zur Dezember-Ausgabe eine Steigerung um rund 0,70 Millionen. 8,1 Prozent Marktanteil sprangen so bei allen Fernsehenden heraus, auch das ist ein Bestwert.Eine Wiederholung von «Schlag den Star» brachte es im Anschluss übrigens noch auf solide 11,3 Prozent Marktanteil, die Sehbeteiligung ging aufgrund der späten Startzeit um 0.40 Uhr aber auf 0,50 Millionen runter.