Sheldon-Erfinder Chuck Lorre arbeitet an nächster CBS-Sitcom

US-Fernsehen

Für den US-Sender ist aktuell «B Positive» in Entwicklung.

CBS ist auf der Suche nach dem nächsten ganz großen Sitcom-Hit – und vertraut bei der Entwicklung auch bekannten Köpfen. Chuck Lorre, Mastermind hinter Erfolgen wie «The Big Bang Theory», «Young Sheldon» oder noch früher «Two and a Half Men», hat eine Einigung mit CBS erzielt, einen Piloten zum Formatumsetzen zu können.In der Serie geht es um ein sehr ungewöhnliches Team: Da ist Drew, geschiedener Familienvater, der dringend auf der Suche nach einer Spenderniere ist. Und da ist Gina, eine Frau, die vom Leben gezeichnet ist – sie ist die passende Spenderin. Beide kennen sich noch aus der Vergangenheit. Und aus beiden wird ein „besonderes Team“.Der Titel «B Positive» ist zum einen angelehnt auf die gemeinsame Blutgruppe, aber eben auch ein sinnbild – er heißt (fast) wörtlich übersetzt schließlich „sei positiv“. Lorre arbeitet daneben noch an einem weiteren CBS-Sitcom-Piloten namens «The United States of Al». US-Medien gehen davon aus, dass mindestens eine neue Lorre-Serie im Herbst-Programm 2020 auftauchen wird.